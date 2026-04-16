歌手で俳優の鈴木愛理（32）が16日までに自身のインスタグラムを更新。親友の人気アーティストとライブで共演したことを喜びいっぱいに報告した。

12日に32歳の誕生日を迎えた鈴木。13日には大阪・Zepp Osaka Baysideで行われたロックバンド「緑黄色社会」のライブ「緑黄色夜祭 vol.13」にゲスト出演した。

鈴木は緑黄色社会のメンバー全員との写真を投稿し、「たのしすぎ！ま！し！た！！！！！！！！32歳の初ライブ、こんなに贅沢で激しく楽しい日でいいのかってくらい楽しいに溢れてました！！！！！！！！！！」と充実感いっぱい。「緑黄色社会さんの作るサウンドの深みと熱さと品格も改めて生音で時間して、感動の嵐」と感激。「いやーーー対バンっていいですね！！！呼んでくださりありがとうございました」と感謝の言葉をつづった。

鈴木とや緑黄色社会のボーカル・ギターの長屋晴子はプライベートで大の仲良しであることで知られている。鈴木は長屋と頬を寄せ合うツーショットを公開。「ずっと仲良しのはることやっと同じステージで歌えたこともなんだか楽しくもあり刺激的でもあり！！！！！まっじでやっぱり私の友達は最高の歌姫なんだなってことをひしひしと感じして、色んな意味でギラギラわっっっくわくしました！！」と喜びいっぱいにつづった。

「言葉合ってるかわからないけど、歌もっとうまくなりたいわぁ！！！！って気持ちがとてつもなくポジティブに生まれて！こんな気持ちもらえる友が近くにいるのは贅沢だなと改めて」と、親友の長屋から刺激を受けていた。

「お誕生日までに盛大にお祝いしていただいちゃって ありがとうございました しあわせ！！」と感無量。「クラシックTVに遊びに来てくれた時、私をナンパしてくれてありがとう、はるこ！」と長屋との出会いに感謝した。