１５日に放送された日本テレビ系ドラマ「月夜行路」２話では、芸人たちが続々と登場した。

夫の浮気をきっかけに元カレを探す涼子（麻生久美子）と、偶然出会った文学オタクのバーのママ・ルナ（波瑠）が、大阪で涼子の元カレを探す中、次々と事件に巻き込まれていく文学ロードミステリー。

２話目の今回は、元カレが働いていると思われる「佐藤」がつく店を探していく。まずはうどん店で腹ごしらえをし、佐藤商店という骨董店へ。だが店に入ると警察が居り、店主に話を聞くと空き巣に盾を盗まれてしまった…と説明される。

その後、佐藤商会という呉服店に行くと、頼子という店主から「一見お断り」と冷たく追い返されてしまう。だが、この佐藤商会は実は大ピンチに見舞われていて…。

今回はうどん店の店員がティモンディの高岸宏行、骨董店の店主がサンドウィッチマンの富澤たけし。呉服屋の頼子は久本雅美が演じていた。さらに、涼子の浮気していた夫はココリコ田中直樹。

芸人や喜劇俳優が多数出演していたことから、一部ネットでは「どこかそこはかとなく感じる再現ドラマ感。突破ファイルのドラマみたいなｗ」「全然違うけど事件×芸人さんだと突破ファイル感あるよね」「突破ファイル以外でトミーがドラマに」などの声が。

ちなみに２日放送の「ＴＨＥ突破ファイル」は「月夜行路」とのコラボ企画で、麻生と波瑠が再現ドラマに出演していた。