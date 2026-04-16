【ロンドン＝横堀裕也】英公共放送ＢＢＣは１５日、この２年間で５億ポンド（約１０８０億円）の経費節減が必要だとして、従業員１８００〜２０００人を削減すると発表した。

全従業員の約１０％に相当するといい、英紙ガーディアンなどは１５年ぶりの大規模削減だと報じている。

ＢＢＣのタルファン・デイビス暫定会長はＢＢＣラジオの番組で「あらゆる選択肢を検討する必要がある。大きく難しい決断も行われるだろう」と語り、改革の断行が避けられないとの認識を示した。一部チャンネルの廃止といった抜本的な見直しに踏み込む可能性も指摘されている。

ＢＢＣが財政難に陥っているのは、ライセンス料（日本の受信料に相当）収入の伸び悩みが大きな要因だ。ライセンス料は、今年４月からやや値上げして年間１８０ポンド（約３万９０００円）となったが、ガーディアン紙によると視聴者離れが進んでおり、ライセンス料を支払った世帯は前年比で約３０万減ったという。

これに関連して、放送業界の労働組合は声明を出し、「これほどの規模の人員削減が実行されればＢＢＣへの打撃は計り知れず、公共の使命を果たす能力にも影響が及ぶ」と警告した。