モデルの西山茉希（40）が16日までにインスタグラムを更新。離婚後の生活について思いをつづった。

西山は15日、NHK「あさイチ」に生出演。離婚後にシングルマザーとして子ども育てている生活について語り、子どもへの思いから涙を見せる場面もあった。

今回の投稿では「【離婚後の生活について】とゆう今朝のトークテーマについて不安と緊張が積み重なった数日間」と番組出演前からの心境を明かしつつ「経験者であっても推進者ではなく、推進者でなくても発言者となる中で、声にする言葉ひとつが自分の想いときちんと重なるようにと、改めて自心と向き合う時間にもなりました」と振り返った。

「正解不正解を探るよりも、娘達が彼女達らしく人生の選択をしていける心であれるよう、寄り添うことを大切に成長を見守ります」と西山。「私の育児はまだまだ育児通過点 自分のモノサシはたった一人の経験。視野を広く柔軟に、時に青く見える周りからも学びながら虹色を描きたい」と、あらためて親としての思いをつづった。

西山は13年6月、俳優の早乙女太一と結婚。同10月に長女、16年に次女が誕生したが、19年6月に離婚した。