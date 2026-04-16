ＧＶＡ ＴＥＣＨ<298A.T>が反発している。１５日の取引終了後に、法務オートメーション「ＯＬＧＡ（オルガ）」がバンダイナムコホールディングス<7832.T>傘下のバンダイ及びＢＡＮＤＡＩ ＳＰＩＲＩＴＳに採用されたと発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っている。



「ＯＬＧＡ」は、依頼受け付けから契約管理・ナレッジ活用まで、分散した法務業務を一気通貫で自動化するリーガルテックのクラウドサービス。今回の採用では、事務部門の負担がゼロであることや、案件全体の俯瞰性などが評価されたとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS