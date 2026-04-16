16日11時現在の日経平均株価は前日比1076.92円（1.85％）高の5万9211.16円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1041、値下がりは475、変わらずは54と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を226.88円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が119.47円、東エレク <8035>が111.63円、ＴＤＫ <6762>が96.79円、ダイキン <6367>が77.27円と続く。



マイナス寄与度は11.83円の押し下げでコマツ <6301>がトップ。以下、ベイカレント <6532>が8.18円、キオクシア <285A>が7.74円、住友不 <8830>が5.1円、クボタ <6326>が4.41円と続いている。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、繊維、情報・通信、電気機器と続く。値下がり上位には水産・農林、食料、不動産が並んでいる。



※11時0分8秒時点



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