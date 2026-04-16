9日に解散を発表した元お笑いコンビ、大自然のしんちゃん（38）が16日までにXを更新。先月24日に解散を発表したお笑いトリオ、トンツカタンの櫻田佑（36）にエールを送った。

しんちゃんは櫻田の写真を貼り付け「トンツカタン解散びっくりしたぞ！！」と同トリオ解散に言及。「けどお前やったら大丈夫や！！！頑張れよ！！！」と太鼓判をおした。

しんちゃんは9日の投稿で、12日の舞台をもって解散することを発表。相方のロジャーやファン、関係者らに「本当に10年間ありがとうございました」と感謝し、「芸人は続けるのでどうかこれからも応援して貰えたら嬉しいです。自分はいつか面白いネタをやってもう一度笑かしに戻ってきたいと思っております。その時は皆んなでまた相手して下さい。頑張ります！！」とつづっていた。

櫻田は先月24日、自身のXで解散を報告。「今まで関わってくださった方々、本当にありがとうございました。皆様のおかげで何事にも代え難い13年間を過ごすことができました」と感謝し、「私はプロダクション人力舎で芸人を続けます。人生が新し過ぎるので割と楽しみです。これからもよろしくお願いします。まあそう言わずに」とつづっていた。