「コスパ最高！」【グローバルワーク】ロングシーズン大活躍♡「楽ちんパンツコーデ」

物価高騰が続く中、節約しながらおしゃれを楽しみたいなら、今買って長く使えるアイテムを選ぶのが正解かも。今回は【グローバルワーク】の、「ドライタッチな素材で、ロングシーズン着られるパンツ」（公式オンラインストアより）に注目。カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、オンにもオフにも着回しOK。穿き心地の良さが期待できてスタイルアップも狙える、コスパ最高パンツをご紹介します。スタッフさんによる楽ちんコーデもぜひ参考に。

楽ちんスッキリ見え！ 着回し抜群のハイコスパアイテム

【グローバルワーク】「イージーケアストレッチワイドパンツ」\2,990（税込）

クリーンな表面感 & 落ち感のある素材で、カジュアルすぎずきれいめに着こなせるパンツ。タック入りのワイドパンツで楽に穿けるのに、裾にかけてやや丸みを帯びたシルエットで、スッキリとした印象に仕上がります。テイスト問わず着回せて、トップスを選ばず合わせやすいパンツは、スタッフさんも「コスパ最高」とコメント。ベージュ × ブラウンの落ち着いた配色で、大人に似合うカジュアルスタイルを楽しんで。