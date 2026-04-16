一点物アートと新作競演！ ハタヤママサオ「シン・ポップアート展inトーキョー」

記事ポイント ハタヤママサオさんの原画展＆ポップアップショップが京王百貨店新宿店で開催されます。ハタヤママサオさんの東京未発表作品や金箔シリーズ新作が会場に並びます。POMICKシリーズの新作やライブペイントイベントが来場者を楽しませます。 ハタヤママサオさんの原画展＆ポップアップショップが京王百貨店新宿店で開催されます。ハタヤママサオさんの東京未発表作品や金箔シリーズ新作が会場に並びます。POMICKシリーズの新作やライブペイントイベントが来場者を楽しませます。

ハタヤママサオさんの原画展＆ポップアップショップは、東京未発表作品と新作アイテムを一度に楽しめる展示会です。

ハタヤママサオさんの会場演出は、人気キャラクターを使った華やかなビジュアルで新宿の街を彩ります。

ハタヤママサオ「シン・ポップアート展inトーキョー」

開催場所：京王百貨店新宿店 1階正面入口イベントスペース所在地：東京都新宿区西新宿1-1-4開催期間：2026年4月9日から4月15日まで開催時間：10時から20時30分まで料金：入場無料内容：原画、ファッション、雑貨の販売、ライブペイント

シン・ポップアート展inトーキョーは、ハタヤママサオさんの原画と日常使いしやすいアート雑貨をまとめて楽しめるイベントです。

ハタヤママサオさんの展示は、ポップアートと日本的なモチーフを掛け合わせた多彩な表現を身近に体感できます。

アーティストプロフィール

ハタヤママサオさんは、伝統的な日本美術からアニメやマンガまでの要素を融合し、独自のニューポップアートを生み出すアーティストです。

ハタヤママサオさんの作品は、世界8か国で展開され、有名ブランドとのコラボやミューラルアートでも注目を集めます。

会場演出

会場装飾は、人気のぱんだキャラクターや新たな仲間たちを使ったメインビジュアルで展示空間を華やかに演出します。

メインビジュアルは、京王百貨店新宿店の大型モニターやサイネージ、新宿駅構内ポスターにも展開され、来場前から世界観を楽しめます。

原画作品

「カンガルーのぬいぐるみ“ルルとカン”」は、メインビジュアルにも採用された注目の原画作品です。

「コアラのぬいぐるみ“サブロー”」は、親しみやすいキャラクター性と鮮やかな色使いが魅力の東京未発表作品です。

「恋する鯉」は、幻想的な雰囲気とポップな感性を組み合わせた印象的な作品です。

原画作品群は、「夜の蓮の御池」や「サイバーパンクジャパン」、新作「金の千手観音」など多様なテーマを楽しめます。

コラボアイテム

ブランド名：POMICK DENIM岡山デニムに刺繍とペイントを施した一点もの展開：東京初登場

POMICK DENIMは、岡山デニムと刺繍、ハタヤママサオさんのペイントを掛け合わせた特別感の高いウエアです。

各アイテムはエディション付きで、世界にひとつだけのデザインを楽しめます。

ポップアップショップ

ブランド名：POMICK LEATHER素材：フィンランドエルク革軽くて柔らかく丈夫なレザーアイテム展開：東京初登場

POMICK LEATHERは、日本では希少なフィンランドエルク革にハタヤママサオさんのアイコンを取り入れた新作シリーズです。

ポップアップショップは、アート雑貨やTシャツなど日常に取り入れやすいアイテムもそろいます。

ハタヤママサオさんの来場イベントは、ライブペイントによって制作の臨場感を間近で楽しめる機会を届けます。

シン・ポップアート展inトーキョーは、作品鑑賞から買い物まで一度に楽しめる充実した展示会です。

ハタヤママサオさんのアートは、暮らしに彩りを添えたい人にも特別な一点ものを探す人にも相性のよい内容です。

ポップな世界観と東京初登場アイテムを楽しめる、ハタヤママサオ「シン・ポップアート展inトーキョー」の紹介でした。

よくある質問

Q. ハタヤママサオ「シン・ポップアート展inトーキョー」の入場料はいくらですか？

A. シン・ポップアート展inトーキョーの入場料は無料です。

Q. ハタヤママサオ「シン・ポップアート展inトーキョー」では何を購入できますか？

A. シン・ポップアート展inトーキョーでは、原画、ファッション、雑貨、Tシャツ、POMICK DENIM、POMICK LEATHERなどを購入できます。

Q. ハタヤママサオ「シン・ポップアート展inトーキョー」の見どころは何ですか？

A. シン・ポップアート展inトーキョーの見どころは、東京未発表作品、金箔シリーズ新作、東京初登場のコラボアイテム、ライブペイントイベントです。

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