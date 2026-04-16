箱根で浸る没入型滞在！ 仙石原古今「静寂を染める色彩」

記事ポイント 仙石原古今が京森康平さんの作品で館内全体を彩る宿泊者限定アートイベントを開催特別来館日には本人によるアートツアーと10名限定のガラディナーを用意全5室オールスイートの滞在と温泉、料理、アートを一度に楽しめる 仙石原古今が京森康平さんの作品で館内全体を彩る宿泊者限定アートイベントを開催特別来館日には本人によるアートツアーと10名限定のガラディナーを用意全5室オールスイートの滞在と温泉、料理、アートを一度に楽しめる

仙石原古今が、アーティスト京森康平さんによる宿泊者限定アートイベント「静寂を染める色彩」を開催します。

イベントは客室やレストラン、パブリックスペースまで全館を舞台に、滞在そのものをアート体験へ変えます。

箱根・仙石原の自然や建築、料理とともに、期間限定の特別な時間を楽しめます。

仙石原古今「静寂を染める色彩」

イベント名：静寂を染める色彩アーティスト：京森康平開催期間：2026年6月17日から7月21日まで会場：仙石原古今内容：館内全体での作品展示（客室、レストラン、パブリックスペース）対象：宿泊者限定料金：通常宿泊プラン料金

仙石原古今が、京森康平さんの作品を全館に展示する滞在型アートイベントを実施します。

京森康平さんの表現は鮮やかな色彩と緻密な構成が魅力で、宿泊者はホテル全体で強い視覚体験を味わえます。

ラグジュアリーホテルブランド「古今」が大切にする「旅と文化」「滞在と芸術」の世界観も感じられます。

特別企画

開催日：2026年6月25日、7月5日、7月16日内容：作家本人による館内アートツアー案内方法：チェックイン後に1組ずつ順次案内内容：京森康平さん同席の10名限定ガラディナー料金：1人税込み110,000円から143,000円料金に含まれる内容：1泊、ドリンク付きガラディナー、和朝食、プライベートアートツアー消費税込み、入湯税別

特別企画が、京森康平さん本人と作品世界に触れられる機会を用意します。

ガラディナーでは作品の背景や制作の思想を直接聞けるため、展示を見るだけでは得られない深い体験を楽しめます。

作品展示

作品展示が、独自の素材表現と装飾性を通して京森康平さんの世界観を伝えます。

館内を巡りながら作品を鑑賞できるため、滞在中の移動や食事の時間も印象的なアート体験になります。

作品名「M Jyuzo F」が、鮮やかな色彩と力強い構成で空間に存在感を加えます。

作品名「O bloom T」が、装飾的な表現と独創的な造形で滞在の記憶を彩ります。

作品名「T／R 1569 E」が、ホテルの静かな空間に強い視覚的インパクトを生み出します。

アーティスト

氏名：京森康平出身：1985年愛媛県生まれ主な個展：『Decor is Painless Domination』（ホワイトストーン・ギャラリーソウル、2024年）主な個展：『EXPRESSION M』（ホワイトストーン・ギャラリー北京、2023年）

京森康平さんは、現代におけるアイデンティティと視覚性の関係をテーマに表現活動を行うアーティストです。

京森康平さんの作品はエルメス主催のアートアワード受賞歴もあり、国内外で高く評価されています。

ホテル概要

施設名：仙石原古今所在地：神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1245-280電話番号：0460-83-9585客室数：全5室客室面積：92平米から126平米

仙石原古今は、2024年にオープンしたオールスイートのスモールラグジュアリーホテルです。

全5室のゆったりした空間が、アート展示と上質な滞在をじっくり楽しめる環境を整えます。

客室設備が、全室サウナ、温泉、水風呂付きの快適な滞在をかなえます。

スイート客室が、全室92平米以上の広さで開放感のある時間を演出します。

家具空間が、EdraやPoltrona Frauなど各室異なるハイブランドのソファで上質さを高めます。

温泉設備が、良質な大涌谷温泉で箱根らしい癒やしのひとときを届けます。

館内空間が、もともと備えるアーティスティックな雰囲気と今回の展示を重ねて特別感を深めます。

仙石原古今のイベントは、宿泊するからこそ味わえる距離感でアートと向き合える点が魅力です。

京森康平さんの作品、本人による解説、箱根の自然、上質な客室がひとつにつながる滞在を楽しめます。

特別企画を狙う場合は来館日を含む宿泊プランを早めに確認すると安心です。

仙石原古今で開催される「静寂を染める色彩」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「静寂を染める色彩」は誰でも参加できますか？

A. イベントは仙石原古今の宿泊者限定で体験できます。

Q. 京森康平さん本人に会える日はいつですか？

A. 京森康平さんの来館日は2026年6月25日、7月5日、7月16日です。

Q. 特別イベントの料金には何が含まれますか？

A. 特別イベントの料金には1泊、ドリンク付きガラディナー、和朝食、プライベートアートツアーが含まれます。

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