珍獣と甘味の特別時間！ シャンパンハウス「希少動物とふれあえる体験型カフェ」

記事ポイント 希少動物とふれあえる完全予約制カフェが豊川市にオープンクレープやワッフルと一緒にゆったり過ごせるペット同伴OKで衛生管理にも配慮した空間 希少動物とふれあえる完全予約制カフェが豊川市にオープンクレープやワッフルと一緒にゆったり過ごせるペット同伴OKで衛生管理にも配慮した空間

希少動物と本格クレープを一緒に楽しめる「シャンパンハウス」が、愛知県豊川市で営業しています。

体験型カフェという特徴を生かし、ふれあい、食事、撮影をまとめて楽しめる時間を提供します。

完全予約制のふれあいルームを備え、落ち着いて過ごしやすい環境を整えています。

シャンパンハウス「希少動物とふれあえる体験型カフェ」

店舗名：シャンパンハウス開店日：2026年3月5日所在地：愛知県豊川市小田渕町四丁目73番地アクセス：名鉄名古屋本線「小田渕駅」出口から徒歩約15分営業時間：11:00〜18:00定休日：火曜・木曜予約：希少動物とのふれあい体験は完全予約制利用形態：カフェスペースはペット同伴OK、イベント・オフ会利用可

シャンパンハウスは、キンカジュー、ビントロング、フェネック、ミーアキャット、ショウガラゴ、フェレットなど全国的にも珍しい動物たちと出会えるカフェです。

シャンパンハウスは、ふれあい体験だけでなくクレープ、ワッフル、ドリンクもそろえ、余韻まで楽しめる過ごし方を提案します。

カフェ空間

カフェルームは、希少動物との特別な時間の前後にゆったり過ごせる空間です。

カフェルームは、デート、親子でのおでかけ、女子会、イベント利用まで幅広い目的に対応します。

ふれあい体験

ふれあいルームは完全予約制を採用し、人数を絞った案内で動物たちと向き合いやすい時間をつくります。

希少動物との体験は、しぐさや目線、息づかいまで近くで感じられることが魅力です。

クレープメニュー

クレープメニューは、ふれあい体験とあわせて楽しめる本格カフェメニューとして提供されています。

極上の生クリームクレープは、動物との時間のあとに甘いひとときを楽しみたい来店者にうれしい一品です。

フェレット

フェレットは、愛らしい表情や身近な距離感を楽しめる動物のひとつです。

フェレットとのふれあいは、写真だけでは伝わりにくい動きやしぐさを実際に感じられます。

ミーアキャット

ミーアキャットは、立ち姿や周囲を見渡すしぐさを間近で見られることが魅力です。

ミーアキャットとの出会いは、子どもや学生にとって動物の特徴や生態を知るきっかけにもつながります。

ビントロング

ビントロングは、国内でも出会える場所が限られる希少な動物です。

ビントロングとのふれあいは、豊川市で非日常の体験を探す人にとって特別感のある時間になります。

衛生管理体制は、床の消毒、消毒液を含ませた玄関マット、靴の履き替え、手洗い、エプロンの用意、大型空気清浄機5台の設置で安心感を支えます。

スタッフによる案内は、動物の特徴や生態も伝え、楽しさと学びの両方を感じやすい体験につなげます。

シャンパンハウスは、希少動物とのふれあいを落ち着いた環境で楽しみたい人に向いた新スポットです。

カフェ利用、ペット同伴、イベント利用まで対応し、地域での過ごし方の選択肢を広げます。

豊川市で癒やしと驚きのあるおでかけ先を探している人は、チェックしてみてはいかがでしょうか。

希少動物と本格クレープを楽しめるシャンパンハウスの紹介でした。

よくある質問

Q. シャンパンハウスのふれあい体験は予約が必要ですか？

A. 希少動物とのふれあい体験は完全予約制です。

Q. シャンパンハウスはペットを連れて利用できますか？

A. カフェスペースはペット同伴で利用できます。

Q. シャンパンハウスではどんな動物と出会えますか？

A. キンカジュー、ビントロング、フェネック、ミーアキャット、ショウガラゴ、フェレットなどと出会えます。

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