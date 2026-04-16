記事ポイント 近藤惣一郎医師が日本整容脳神経外科学会で教育講演を行います。第19回日本整容脳神経外科学会は4月11日にあわぎんホールで開催されます。近藤惣一郎医師が疾病治療から美容、予防医療までを貫く医療観を語ります。 近藤惣一郎医師が日本整容脳神経外科学会で教育講演を行います。第19回日本整容脳神経外科学会は4月11日にあわぎんホールで開催されます。近藤惣一郎医師が疾病治療から美容、予防医療までを貫く医療観を語ります。

近藤惣一郎医師が第19回日本整容脳神経外科学会で教育講演を行います。

近藤惣一郎医師が脳神経外科と美容医療の経験をもとに、患者の人生全体を見つめる医療のあり方を伝えます。

近藤惣一郎医師「第19回日本整容脳神経外科学会」

開催日：2026年4月11日会場：あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）講演時間：9:40〜10:25講演会場：第4会場講演テーマ：「疾病治療、整容そして抗加齢、美容、予防医療：医師としての自己の活かし方」座長：井川房夫（島根県立中央病院 脳神経外科）講師：近藤惣一郎（SOグレイスクリニック院長）

第19回日本整容脳神経外科学会は「創造と模倣 -Creation and Imitation-」をテーマに開催されます。

近藤惣一郎医師の講演は、疾病治療、整容、抗加齢、美容、予防医療を分けずに捉える視点を届けます。

講演内容

近藤惣一郎医師は専門性が重視される現代医療の中で、診療科の枠を越えて患者の人生全体を見る医師の役割を語ります。

近藤惣一郎医師は脳神経外科で培った知識と技術を土台に、美容医療や抗加齢、予防医療へ広げてきた歩みを紹介します。

プロフィール

学位：医学博士（京都大学大学院）資格：日本美容外科学会（JSAS）専門医所属：日本抗加齢医学会会員資格：日本脳神経外科学会専門医・評議員

近藤惣一郎医師は京都大学卒業後、くも膜下出血や脳卒中の外科治療を専門に20年にわたり脳外科医として活動します。

近藤惣一郎医師は44歳で美容外科医に転身し、現在は医療法人社団理事長と美容外科クリニック院長を務めます。

前回登壇

近藤惣一郎医師は2024年の第17回日本整容脳神経外科学会でも特別講演を行います。

前回登壇は脳神経外科の経験を美容医療に生かす内容が注目され、100名を超える医療関係者が集まります。

東京本院：SOグレイスクリニック御殿山（東京都品川区北品川5-16-25）最寄駅：JR線 品川駅・大崎駅 徒歩10〜15分、京急線 北品川駅 徒歩10分大阪院：SOグレイスクリニック大阪（大阪府吹田市江坂町1丁目13-48 HF江坂ビルディング 2F）最寄駅：江坂駅 出口1から徒歩4分

SOグレイスクリニックは東京と大阪で美容外科クリニックを展開します。

近藤惣一郎医師の講演は、医療の境界を越えて患者に向き合う姿勢を知りたい医療関係者にとって注目の内容です。

第19回日本整容脳神経外科学会は、近藤惣一郎医師の医療観に触れられる機会です。

SOグレイスクリニックの紹介でした。

よくある質問

Q. 近藤惣一郎医師の講演はいつ開催されますか？

A. 近藤惣一郎医師の講演は4月11日9:40から10:25まで開催されます。

Q. 近藤惣一郎医師の講演はどこで行われますか？

A. 近藤惣一郎医師の講演はあわぎんホールの第4会場で行われます。

Q. SOグレイスクリニックの院はどこにありますか？

A. SOグレイスクリニックは東京都品川区の東京本院と大阪府吹田市の大阪院があります。

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