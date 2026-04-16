デビュー15周年のKis-My-Ft2、PARCOとタイアップ グループのこだわりを堪能できる衣装展も開催
6人組グループ・Kis-My-Ft2とPARCOのタイアップキャンペーン『Kis-My-Ft2 with PARCO G.W. Campaign』が、24日から5月6日まで全国のPARCO 15店舗で開催される。
【写真】素敵！様々な表情をみせるKis-My-Ft2のブース
今年でデビュー15周年を迎えるKis-My-Ft2にとっては、初となる商業施設とのタイアップ。対象レストラン・カフェ利用者限定ノベルティやSNSキャンペーン、館内に設置するKis-My-Ft2タイアップ記念の特設ブースなど盛りだくさんの内容となっている。
また、WEBコンテンツ「PARCO PEOPLE」では池袋PARCOを舞台に撮影した写真とともにメンバーへのインタビュー記事を公開する。デビューからの思い出や、メンバー同士が抱く互いへの思い、PARCOにまつわるエピソード、これからの展望など、積み重ねてきた時間の中で見えてきた、それぞれの現在地を、等身大の言葉とビジュアルを通して紹介する。メンバーからのメッセージ動画や、パルコ公式キャラクター「パルコアラ」をモチーフにした「パルコアラダンス」動画も配信予定。
さらに、15周年記念衣装展も池袋PARCOを皮切りに全国に巡回予定となっている。王道アイドルの衣装の型にはまらない、メンバーの個性を生かした“ファッション性の高い衣装”へのこだわりを感じられるアトリエのような空間を演出。未公開のデザイン資料や着用写真、実際の衣装を展示するなどKis-My-Ft2のクラフトマンシップが詰まった“Couture”を堪能できる空間となっている。
【写真】素敵！様々な表情をみせるKis-My-Ft2のブース
今年でデビュー15周年を迎えるKis-My-Ft2にとっては、初となる商業施設とのタイアップ。対象レストラン・カフェ利用者限定ノベルティやSNSキャンペーン、館内に設置するKis-My-Ft2タイアップ記念の特設ブースなど盛りだくさんの内容となっている。
さらに、15周年記念衣装展も池袋PARCOを皮切りに全国に巡回予定となっている。王道アイドルの衣装の型にはまらない、メンバーの個性を生かした“ファッション性の高い衣装”へのこだわりを感じられるアトリエのような空間を演出。未公開のデザイン資料や着用写真、実際の衣装を展示するなどKis-My-Ft2のクラフトマンシップが詰まった“Couture”を堪能できる空間となっている。