◇ナ・リーグ カブス11―2フィリーズ（2026年4月15日 フィラデルフィア）

カブスの今永昇太投手（32）が15日（日本時間16日）、敵地でのフィリーズ戦に先発。6回3安打1失点、メジャー自己最多タイで毎回の11三振を奪う好投で今季初勝利を挙げた。チームは連夜の2桁得点でフィリーズを下し、連勝で勝率は5割を回復した。

強力打線を相手に、圧巻の奪三振ショーを繰り広げた。初回、昨季のナ・リーグ首位打者で先頭のターナーに投じた2球目、92.3マイル（約148.5キロ）直球を完璧に捉えられ、中越えに先頭打者本塁打を被弾した。「先頭にホームランを打たれてしまったんですけど、今日のメカニズムに関しては、良いものがあるという自信はあったんで、特に慌てることなく、自分を信じて投げました」。いきなりの失点となったが、今永は冷静だった。

昨季、56本塁打を放ち、ナ・リーグ本塁打王に輝いた2番・シュワバーをスプリットで空振り三振。この回を最少失点で終えると2回以降は尻上がりに調子を上げた。3回には先頭打者弾を許したターナーを92.2マイル（約148.3キロ）直球で、続くシュワバーをスプリットで連続空振り三振。直球にスプリット、スライダー、シンカーなど持ち球を巧みに織り交ぜ、強打のフィリーズ打線に的を絞らせなかった。

4〜6回も2つずつ三振を奪い、24年9月16日（同17日）アスレチック戦で記録した11奪三振に並ぶ、メジャーでの自己最多奪三振を記録。1947年4月15日に初の黒人選手としてデビューしたロビンソンの功績を称える「ジャッキー・ロビンソン・デー」。背番号「42」を付けた今永が敵地のマウンドで躍動した。

三振は全て空振りで奪った。11三振のうちスプリットが6、直球が4、スイーパーが1。特にスプリットが冴え渡り、32球中、フィリーズ打線は23球をスイングし、14が空振り。空振り率は実に61％を数えた。「自分自身は毎年、レベルアップしてる、そういう自信は持っているので。2024年より2025年の方が良かったときもありますし、今は過去に戻るんじゃなくて、また新しい自分を作り上げるので、あまり過去の、昔の自分の良かったときとか関係なく、今の新しい自分を作り上げることに取り組んでます」と胸を張った。