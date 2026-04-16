ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が、14日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。ドラゴンズ愛を叫んだ。

山口はプロ野球中日ドラゴンズの熱烈なファンとして知られ、現在はアンバサダーにも就任。「ドラ1 ドラゴンズファンの一郎くん」がコーナー化されている。中日は14日放送時点で最下位。「現在は4勝11敗で最下位です。全然ここからです。でも俺はもう勝ち負けはどうでもいい。みんなバカじゃないの？ みんなバカだと思う」と切り出した。

「ドラゴンズのことを『今日は負けた…』とか。『今日勝った！』とか言ってるのはバカだと思う。もう、勝ち負けじゃないから」と主張。「『阪神強いな』とか。『巨人いいな』とか。『ヤクルト強いな』とか言ってる、そういうのを思ってるっていうことは欲が強い。欲をなくさないと、まず」と投げかけた。

「つまり、いいところはいいのよ。ダメなところはダメっていうふうに。試合の勝ち負けじゃないところで、ドラゴンズのみそ汁の上澄みみたいな部分をしっかりとすすり飲む感じ。みそ汁の上澄みね、透明なたころだけをすすり飲む感じで」と語った。

同コーナーでは、中日の細かい動向に言及。今季プロ初勝利を挙げた中日根尾昂投手は、プロ入り以来一貫してサカナクションの「モス」を入場曲として使用。プロ初勝利を祝して「モス」を放送した。