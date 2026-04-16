ミサイル飛び交う現在でも、ドバイはロンドンより安全だと元イングランド代表「ロンドンを歩く方がよっぽど不安だ」
アメリカ合衆国がイランへ侵攻して以降、中東では不安定な情勢が続いている。イランは親米派の湾岸諸国へ報復攻撃を仕掛け、UAEやサウジアラビア、バーレーンなどの都市に被害が出た。
中東きっての大都市ドバイも、イラン軍のミサイルやドローン攻撃で被害を受け、死傷者が出ている。しかしドバイに移住し、現在はUAE3部クラブのアラビアン・ファルコンズの監督となった元イングランド代表MFジョンジョ・シェルヴェイは、ミサイル飛び交う現在でもドバイはロンドンよりも安全だと『THE Sun』に主張している。
シェルヴェイは昨年、UAEへ行ったのはお金のためではなく、安全なところで子供たちを育てたいからだと語っていた。
「ミサイルが飛び交うこの場所より、ロンドンを歩いているほうがよっぽど不安を感じるだろう。UAEがこの状況にどう対処し、皆に安心感を与えたかという点で、UAEを称賛すべきだ。私はここでとても満足しているし、幸せだ。あっち（ロンドン）へ行くより、いつでもここを選ぶよ」
英国政府は現在の緊張が緩和されるまで、UAEへの「必要不可欠な渡航以外のすべての渡航」を控えるよう勧告している。しかし、シェルヴェイは生活に問題はないと考えているようだ。
「ここは住むのに素晴らしい場所がたくさんある。移住も簡単だし、チャンスも豊富だ。人々を説得して来てもらうという点では、問題はないと思う。もしここに来てプレイすることに興味があるなら、私に連絡してもらえれば真実を話すよ」