『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが4月16日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。

【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】ビーズクッションのマイクロビーズ「他の可燃ごみと一緒に混ざっていると袋が破裂した時にばら撒いて、街を汚してしまいます」【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんは『マイクロビーズです!!』と張り紙がされたごみ袋の画像を添えて、「ビーズクッションは清掃員にわかりやすく出してくれると嬉しいです！」と投稿。









「他の可燃ごみと一緒に混ざっていると袋が破裂した時にばら撒いて、街を汚してしまいます。」と綴り、マイクロビーズが飛び散ったごみ清掃現場の実態を画像とともに紹介しました。









そして「僕らがビーズクッションとわかれば、対処できますので、ご協力いただけると嬉しいです！」と呼びかけています。









滝沢さんは、日々SNSを通じ「ごみトリビア」を投稿し、啓発活動に努めています。









※ごみの分別方法や回収ルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。









【担当：芸能情報ステーション】