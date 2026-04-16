ナショナルズ傘下マイナーの小笠原慎之介投手（28）が15日（日本時間16日）、2Aハリスバーグから3Aロチェスターに昇格。早速、ブルージェイズ傘下3Aバファロー戦に先発し、4回1/3を6安打3失点だった。

初回は無失点で立ち上がったものの2回に連打で2死一、二塁から適時二塁打を浴び、失点。3回は2死一塁からナックルカーブを狙われ、2ランを被弾した。

5回1死から死球を与えたところで降板。それでも相手先発で昨季ポストシーズンで大活躍したイエサベージ（右肩故障で3Aで調整中）と堂々の投げ合いを演じた。

小笠原は今春、ナショナルズのメジャーキャンプに招待選手として参加もオープン戦2試合で計3回1/3を投げ、防御率2・70で無念のマイナー降格となった。その後、3月末に3Aから2Aに降格した。

2Aでは今月7日（同8日）のガーディアンズ傘下2Aアクロン戦に先発。5回1/3を投げ、4安打4失点、9奪三振だった。

中日からポスティングシステムを利用してナショナルズに移籍した小笠原はメジャー1年目の昨季は23試合で防御率6・98。今季が2年契約の2年目となる。