12日に放送された世界ラリー選手権（WRC）の生中継に、お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平が出演。WRCで日本人として34年ぶりの優勝を果たした勝田貴元がプロデュースした愛車のど迫力な仕上がりに、長田が圧倒される一幕があった。

【映像】衝撃の5本出し＆ど迫力フォルム（実際の様子）

番組では『Red Bull Tokyo Drift 2026』での取材映像が公開され、シソンヌの長谷川忍とともに、2階に展示された勝田の愛車を視察。冒頭、長田が「GRヤリスを購入させていただきまして」と報告すると、勝田も「凄い！」と驚きの声を上げた。長田は「今日も乗ってきたんですけど、いまちょっと慣らし中で」と明かし、2000キロほど走るよう指示されているという、納車直後ならではのエピソードで場を和ませた。

話題は勝田のこだわりが詰まったGRカローラへと移り、勝田は自身がレースで所属していたチーム「TOM'S」と共同でプロデュースしたという専用のエアロパーツについて解説。なかでも、長田らの目を釘付けにしたのがリアに搭載されたマフラーだ。勝田によれば、当初は「1本出し」にする案もあったものの、開発スタッフの熱意により「5本でいこうぜ」と決定したという衝撃の制作秘話を明かした。

センターに3本、両サイドに1本ずつの計5本が並ぶというド迫力のリアビューに対し、長田は「凄いですよねアレ」と思わず感嘆の声を漏らした。最強のホットハッチとも呼ぶべき、細部までこだわり抜かれた爆速マシンのフォルムに、終始熱い視線が注がれていた。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）