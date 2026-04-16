「星のカービィ まんまる焼き」が今年もファミマに登場。4月21日より発売全10種類のキラキラシールがランダムで付属
バンダイ キャンディ事業部は、「星のカービィ まんまる焼き 2026」を4月21日より全国のファミリーマート約16,400店舗(一部店舗を除く)のチルドスイーツコーナーにて販売する。価格は250円。
本商品は、カービィのような、まんまるピンク色のもちもちな今川焼きに、6種類のカービィの焼き印を施したチルドスイーツ。カービィがまんまる焼きになったようなフェイスデザインや、まんまる焼きの上にカービィがちょこんと乗っているようなデザインなど、いろいろな表情やポーズの焼き印を楽しめる。生地の中にはミルク味のクリームが入っている。
さらに、ランダムで1枚、キラキラシールが付属する（全10種類）。今年は夢の泉やメイクごっこをしているカービィなど、大人可愛いパステル系のデザインがラインナップされている。
星のカービィ まんまる焼き 2026(パッケージ)
星のカービィ まんまる焼き 2026(シール)
「星のカービィ まんまる焼き 2026」概要
味：ミルク味
シール種類数：10種類
商品サイズ：各直径約65mm(パッケージを除く)、シール各直径約52mm
価格：250円 ※軽減税率対象商品につき、消費税8％にて表示。
発売日：4月21日(火)～
名称：和生菓子
販売ルート：全国のファミリーマート約16,400店舗(一部店舗を除く)のチルドスイーツコーナー
発売元：バンダイ
※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。
※店頭での商品のお取り扱い日は、店舗によって異なる場合があります。
※一部店舗ではお取り扱いのない場合があります。
※店頭に納品される焼き印のデザインはランダムです。
※焼き印とシールの絵柄の組み合わせはランダムです。
※開封後は消費期限にかかわらず、お早めに召し上がってください。
※生地の黒い斑点は焦げです。品質に問題はありません。
※クリームが生地の表面についていることがありますが、品質に問題はありません。
※召し上がり方：冷蔵庫で冷やして、そのまま召し上がってください。
※画像は複数のラインナップを集めて撮影したものです。
※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。
(C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.