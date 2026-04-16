【星のカービィ まんまる焼き 2026】 4月21日 発売予定 価格：250円

バンダイ キャンディ事業部は、「星のカービィ まんまる焼き 2026」を4月21日より全国のファミリーマート約16,400店舗(一部店舗を除く)のチルドスイーツコーナーにて販売する。価格は250円。

本商品は、カービィのような、まんまるピンク色のもちもちな今川焼きに、6種類のカービィの焼き印を施したチルドスイーツ。カービィがまんまる焼きになったようなフェイスデザインや、まんまる焼きの上にカービィがちょこんと乗っているようなデザインなど、いろいろな表情やポーズの焼き印を楽しめる。生地の中にはミルク味のクリームが入っている。

さらに、ランダムで1枚、キラキラシールが付属する（全10種類）。今年は夢の泉やメイクごっこをしているカービィなど、大人可愛いパステル系のデザインがラインナップされている。

星のカービィ まんまる焼き 2026(パッケージ)

星のカービィ まんまる焼き 2026(シール)

「星のカービィ まんまる焼き 2026」概要

味：ミルク味

シール種類数：10種類

商品サイズ：各直径約65mm(パッケージを除く)、シール各直径約52mm

価格：250円 ※軽減税率対象商品につき、消費税8％にて表示。

発売日：4月21日(火)～

名称：和生菓子

販売ルート：全国のファミリーマート約16,400店舗(一部店舗を除く)のチルドスイーツコーナー

発売元：バンダイ

※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。

※店頭での商品のお取り扱い日は、店舗によって異なる場合があります。

※一部店舗ではお取り扱いのない場合があります。

※店頭に納品される焼き印のデザインはランダムです。

※焼き印とシールの絵柄の組み合わせはランダムです。

※開封後は消費期限にかかわらず、お早めに召し上がってください。

※生地の黒い斑点は焦げです。品質に問題はありません。

※クリームが生地の表面についていることがありますが、品質に問題はありません。

※召し上がり方：冷蔵庫で冷やして、そのまま召し上がってください。

※画像は複数のラインナップを集めて撮影したものです。

※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。

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