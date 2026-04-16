【更新データVer.1.2.1】 4月16日 配信

任天堂は、Nintendo Switch用アクション「スーパーマリオブラザーズ ワンダー」およびNintendo Switch 2用アクション「スーパーマリオブラザーズ ワンダー Nintendo Switch 2 Edition + みんなでリンリンパーク」において、更新データVer.1.2.1の配信を4月16日に開始した。

更新データVer.1.2.1では、ゲームを快適に遊べるよう、調整や修正が行なわれている。

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