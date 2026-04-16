「スーパーマリオブラザーズ ワンダー」更新データVer.1.2.1を配信Switch2 Editionを含め調整や修正を実施
【更新データVer.1.2.1】 4月16日 配信
任天堂は、Nintendo Switch用アクション「スーパーマリオブラザーズ ワンダー」およびNintendo Switch 2用アクション「スーパーマリオブラザーズ ワンダー Nintendo Switch 2 Edition + みんなでリンリンパーク」において、更新データVer.1.2.1の配信を4月16日に開始した。
更新データVer.1.2.1では、ゲームを快適に遊べるよう、調整や修正が行なわれている。
『スーパーマリオブラザーズ ワンダー（Nintendo Switch 2 Edition含む）』の更新データVer.1.2.1の配信を開始しました。- 任天堂サポート (@nintendo_cs) April 16, 2026
『Nintendo Switch 2 Edition』において、ゲームを快適に遊んでいただけるよう、調整や修正を行いました。 https://t.co/9r1ukoXI2S pic.twitter.com/nsAfSXBs7j
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