削りたてチーズをのせて焼き上げた「オーブン焼き」シリーズ3品発売開始【セブン‐イレブン】

セブン‐イレブンは、風味豊かな削りたてのチーズをのせて焼き上げた「オーブン焼き」シリーズ3品を、4月22日から順次発売する。食卓のプラス一品やおつまみなど、さまざまなシーンにぴったりだという。

【「オーブン焼き」シリーズ3品の画像はこちら】

◆あつあつオーブン焼き 国産ブロッコリー

価格:298円(税込321.84円)

発売日:4月22日〜順次

販売エリア:全国(沖縄県除く)

国産ブロッコリーに風味豊かな削りたてのチーズをのせて焼き上げた。ブロッコリー本来の甘みと、チーズの香りを楽しめる仕立て。こんがりした焼き目が食欲をそそり、温めることで削りたてチーズの風味がより一層引き立つ。

◆あつあつオーブン焼き 北海道産じゃがいも

価格:278円(税込300.24円)

発売日:4月22日〜順次

販売エリア:全国(北海道･東北･九州･沖縄県除く)

北海道産のじゃがいもにチーズとマヨネーズを合わせ、こんがりと香ばしく焼き上げた。じゃがいもの素材の味を活かしながら、マヨネーズとチーズのコクが感じられる味わいに仕上げている。おつまみにもおすすめ。

◆あつあつオーブン焼き もち明太子チーズもんじゃ

価格:278円(税込300.24円)

発売日:4月22日〜順次

販売エリア:全国(沖縄県除く)

もちとキャベツに明太子の旨味とチーズのコクを組み合わせたもんじゃ焼き。出汁とソースの旨味が広がり、もちとキャベツの食感がアクセントになっている。