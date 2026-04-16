TIRTIRのトーンアップエッセンス新色♡透明感引き出すブルー登場

透明感のある肌を叶えたい方に♡TIRTIRの人気ベースアイテム「トーンアップエッセンス」に新色ブルーが登場しました。肌トーンを整えながらうるおいも与えるスキンケア発想の化粧下地は、デイリーメイクにもぴったり。自然に明るい印象へ導く注目アイテムをチェックしてみてください♪

透明感を叶えるブルー下地♡

「MASK FIT TONE UP ESSENCE（ブルー）」は30mlで2,970円（税込）。

ブルートーンのカラー補整効果により、赤みや黄み、くすみをカバーし、均一な肌印象へ整えます。水分パウダー配合で、軽やかな使い心地と自然なツヤ感を両立しています。

ETVOSの夏コレクション2026♡透明感と血色感を叶える新作特集

スキンケア発想の処方♡

処方の約69％がスキンケア成分で構成されており、肌にうるおいを与えながらベースメイクが完成。

みずみずしいテクスチャーでなじみやすく、乾燥しにくい仕上がりが特徴です。単体使いでも自然なトーンアップ※を叶えます。

※メイクアップ効果による

使いやすさも魅力♡

白浮きしにくく、肌に自然になじむため、初心者でも取り入れやすいのがポイント。

メイク前の下地として使うことで、ファンデーションのノリもアップし、よりなめらかな仕上がりに。日常使いから特別な日まで幅広く活躍します。

透明感メイクを楽しもう

TIRTIRの新色トーンアップエッセンスは、肌悩みをカバーしながらナチュラルな美しさを引き出してくれる優秀アイテム♡毎日のメイクに取り入れることで、透明感のある印象へ導きます。

自分らしいベースメイクで、ワンランク上の美肌を目指してみてください♪