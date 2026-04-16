【四則演算クイズ】1分でストレス解消！ 空欄に当てはまる記号は？ ゴールへの近づき方がヒント
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
ちょっとした隙間時間に数字と向き合うことで、集中力が研ぎ澄まされます。頭を柔らかくして、パズル感覚で挑戦してみてくださいね。
2 □ 8 □ 3 = 19
ヒント：ゴールである「19」という数字に対して、まずは前の2つの数字を使ってどこまで近づけるか。あといくつ足りないか、逆算の視点を持つとひらめきやすいですよ！
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▼解説
どのように計算すれば「19」を導き出せるか、ステップごとに見ていきましょう。
2 × 8 ＝ 16
16 ＋ 3 ＝ 19
記号を1つずつ入れ替えて試行錯誤するプロセスは、脳の活性化にとても効果的です。パッと答えがハマった瞬間の心地よさを、ぜひ毎日のリセット習慣に取り入れてみてくださいね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
ちょっとした隙間時間に数字と向き合うことで、集中力が研ぎ澄まされます。頭を柔らかくして、パズル感覚で挑戦してみてくださいね。
問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
2 □ 8 □ 3 = 19
ヒント：ゴールである「19」という数字に対して、まずは前の2つの数字を使ってどこまで近づけるか。あといくつ足りないか、逆算の視点を持つとひらめきやすいですよ！
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正解：× と ＋正解は「×（かける）」と「＋（たす）」でした。
▼解説
どのように計算すれば「19」を導き出せるか、ステップごとに見ていきましょう。
2 × 8 ＝ 16
16 ＋ 3 ＝ 19
記号を1つずつ入れ替えて試行錯誤するプロセスは、脳の活性化にとても効果的です。パッと答えがハマった瞬間の心地よさを、ぜひ毎日のリセット習慣に取り入れてみてくださいね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)