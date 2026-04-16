「狂っている」“古橋の控え”だった韓国代表FWにマンUが関心か！「プレミアからのオファーが殺到」
セルティック時代は古橋亨梧の控えだった韓国代表FWオ・ヒョンギュは、その後に移籍したベルギーのゲンクでブレイク。今冬には、トルコの強豪ベジクタシュへステップアップを果たした。
その新天地での活躍により、なんとプレミアリーグの名門マンチェスター・ユナイテッドが獲得に関心を持っているという。
韓国メディア『スポーツ朝鮮』は４月15日、「オ・ヒョンギュは狂っている。プレミアリーグからのオファーが殺到。ベシクタシュは巨額の移籍金を手にする見込み」と題した記事を掲載。次のように報じた。
「韓国代表ストライカー、オ・ヒョンギュの獲得を巡り、マンチェスター・ユナイテッドの動向に注目が集まっている。ユナイテッドにとって、これは決して悪い選択ではない。チャンピオンズリーグでトップを目指すには、手薄なセンターフォワード陣の補強が不可欠だ。スピード、得点力、そして高さを兼ね備えたオ・ヒョンギュは、欧州の移籍市場でその価値を急上昇させている」
記事によれば、中東の大手メディア『beIN Sports』が「イングランドの名門クラブがオ・ヒョンギュにオファーを送っている。マンチェスター・ユナイテッドとトッテナムが、ベシクタシュでの活躍で注目を集めるオ・ヒョンギュを、ターゲットにしている」と報じたという。
『スポーツ朝鮮』は「オ・ヒョンギュはベシクタシュと2029年６月まで契約を結んでいる。現在の市場価値は1500万ユーロと評価されているが、ベシクタシュはシーズン終了後、高額な移籍金を設定する可能性が高い。ベシクタシュの立場からすると、オ・ヒョンギュを残留させるよりも、移籍金の差額で利益を得ることを優先しているようだ。より多くの有力クラブが獲得競争を繰り広げれば、利益を最大化できる」と綴った。
「オ・ヒョンギュはベシクタシュ移籍後、目覚ましい活躍を見せている。冬の移籍市場で、わずか1400万ユーロで獲得されたにもかかわらず、その移籍金以上のパフォーマンスを発揮している」
25歳のストライカーが５大リーグ行きを果たすのか。今後の動きが注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？中村でも佐野でも鎌田でもなく…【現地発】
その新天地での活躍により、なんとプレミアリーグの名門マンチェスター・ユナイテッドが獲得に関心を持っているという。
韓国メディア『スポーツ朝鮮』は４月15日、「オ・ヒョンギュは狂っている。プレミアリーグからのオファーが殺到。ベシクタシュは巨額の移籍金を手にする見込み」と題した記事を掲載。次のように報じた。
記事によれば、中東の大手メディア『beIN Sports』が「イングランドの名門クラブがオ・ヒョンギュにオファーを送っている。マンチェスター・ユナイテッドとトッテナムが、ベシクタシュでの活躍で注目を集めるオ・ヒョンギュを、ターゲットにしている」と報じたという。
『スポーツ朝鮮』は「オ・ヒョンギュはベシクタシュと2029年６月まで契約を結んでいる。現在の市場価値は1500万ユーロと評価されているが、ベシクタシュはシーズン終了後、高額な移籍金を設定する可能性が高い。ベシクタシュの立場からすると、オ・ヒョンギュを残留させるよりも、移籍金の差額で利益を得ることを優先しているようだ。より多くの有力クラブが獲得競争を繰り広げれば、利益を最大化できる」と綴った。
「オ・ヒョンギュはベシクタシュ移籍後、目覚ましい活躍を見せている。冬の移籍市場で、わずか1400万ユーロで獲得されたにもかかわらず、その移籍金以上のパフォーマンスを発揮している」
25歳のストライカーが５大リーグ行きを果たすのか。今後の動きが注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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