『オヨビでない奴！』で人気を博した高橋良明さん アルバム5作品サブスク解禁
1980年代後半に活躍したアイドル・高橋良明さんのアルバム5作品のサブスクが解禁となった。
【画像】サブスクが解禁された高橋良明さんの5作品のジャケット
高橋さんは、代表作『オヨビでない奴!』などで人気を博し、一躍スターダムにのし上がるも、1989年に不慮のオートバイ事故で16歳で急逝。短い活動期間ながら、青春ドラマとアイドル文化を象徴するスターとして今なお語り継がれている。
配信されるのは、『もうちょっとでヒーロー』（1988年）、『夏物語へようこそ！』（1988年）、『Stay With Me』（1988年）、『夢で逢えるさ！』（1989年作品）、『Yoshiaki Forever』（1990年）の5作品となる。
【画像】サブスクが解禁された高橋良明さんの5作品のジャケット
高橋さんは、代表作『オヨビでない奴!』などで人気を博し、一躍スターダムにのし上がるも、1989年に不慮のオートバイ事故で16歳で急逝。短い活動期間ながら、青春ドラマとアイドル文化を象徴するスターとして今なお語り継がれている。
配信されるのは、『もうちょっとでヒーロー』（1988年）、『夏物語へようこそ！』（1988年）、『Stay With Me』（1988年）、『夢で逢えるさ！』（1989年作品）、『Yoshiaki Forever』（1990年）の5作品となる。