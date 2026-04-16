タレントの指原莉乃（33）が、15日に更新された小島瑠璃子(32)のYouTubeチャンネルに出演。2023年に結婚し、昨年2月に亡くなった小島の夫について語った。

動画では小島と指原がアフタヌーンティーを楽しみながらトーク。ファンから事前募集した質問にも応じた。

「オキシトシン系の恋愛がしたいのに、いつもドーパミン系の恋愛をして破滅してしまいます」「安心な恋愛より危ない恋愛に燃える私はおかしいのかな？」「ダメ男を好きになってしまうのをやめるには？」など恋愛についても質問を取り上げた2人。

指原が「どっちですか？」と振ると、小島は「もともとはやっぱり刺激が欲しいタイプ、ドーパミン型だったんだけど、初のオキシトシンで、オキシトシンなのに一緒にいて凄く楽しいしテンションも上がったから結婚までいったって感じ」と亡き夫を回顧した。

これに指原は「初めて会わせてもらった時“あ、もう絶対結婚するな”と思ったの。ほんと好きそう」と小島がぞっこんだったと証言。「中身が絶対好きなの。物知りって言うか、一分野に凄く詳しいじゃない。だから尊敬する気持ちもついていきたくなる気持ちもわかった」と続けた。

小島は「話しててさ、ストレスがなくて。付き合う前とかも、しゃべってて過ぎる時間があっという間だなって凄い思ったんだよね。ドキドキする最高！とかじゃなくて、落ち着くみたいな。これが日常なの最高だなって思った」と結婚に至った夫との関係性をトーク。

指原は「だから、今オキシトシン恋愛をしたいのにドーパミン型をしちゃうとか、危ない恋の方が燃える私はおかしいかなって人は、そうじゃなくなった時に結婚を考えるんだろうね、きっと」とまとめた。