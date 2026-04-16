１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」のメンバー・神谷健太（３０）が持病を初公表した。

１６日までに自身のインスタグラムを更新し「皆さん『群発頭痛』という言葉をご存知ですか？」と書き出し、「有病率は全人口の約０．１％と非常に稀だそうです。自殺頭痛と呼ばれ尿路結石・心筋梗塞と並び世界三大激痛と言われています」と病名を明かす。

「僕は１０年以上前から群発頭痛という持病を持っています。人によって群発期という発作が起きる期間はそれぞれですが、僕の場合は２年に１回１ヶ月程です。そして今年僕は１週間前に群発期に入りました」という。

初めて公表したようで「なぜこのような投稿をしようと思ったのかと言いますと、あるアーティストさんや著名な方が同じ群発頭痛を公表して、一緒に戦っているんだと僕自身すごく勇気や乗り越える糧になっています」と告白に至った理由を説明。「そしてこの群発頭痛をより色々な方に知って頂ける事で救える事が沢山あると思うので発信させて頂きました」と思いをつづった。

「最後に群発頭痛をお持ちの皆さん、本当に辛いですね晴れる日を目指して一緒に頑張りましょう」と同じ病気を抱える患者に呼びかけた。

コメント欄に自ら投稿し「発作が起きてない時はめちゃくちゃピンピンしてるからね！！重くならないでね！」と付け加える。「無理もしてないし、ちゃんと休んでもいるからね笑」とファンに伝えた。