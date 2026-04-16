【孫子の兵法】に学ぶ相手の意図を見抜く術｜わずかな兆候からライバルの実情を探り出す

いろいろな兆候から相手の意図や実情を探り出す

孫子の兵法：自然界の異変から「伏兵」と「奇襲」を察知する 鳥が飛び立ち、獣が走る――戦場に潜むリスクのサイン

孫子は戦場で起こる注意すべき異変について述べている。敵軍が森林のなかを進撃して来るときは、多数の木立が揺れてざわめく。伏兵がいるかのように見せかけるときは、あちこちに草を被かぶせて覆おおいをつくる。本当に伏兵を散開させていると、草むらから鳥が飛び立つ。奇襲を仕掛けようと森林に潜んでいると、獣が驚いて走り出すからだ。

砂塵の舞い方で軍の種類と目的を特定するプロファイリング 術砂塵が高いか低いか？「戦車」と「歩兵」の進撃を見極める

戦車部隊が突撃して来るときは、砂塵(さじん)が高く舞い上がる。歩兵部隊が進撃して来るときは、砂塵が低く垂れこめて一面に広がる。雑役兵が薪まきを集めているときは、砂塵があちこちに分散する。軍営を張る作業をしているときは、砂塵の量が少ないのに人の往来が激しくなる。

言葉の裏を読む：使者の口上と軍の動きが矛盾する理由 強気な態度は撤退の準備、和睦の懇願は油断の誘い

敵の使者の口上(こうじょう)がへり下りながら、軍の守りが強化されているのは、進撃の準備をしているからである。口上が強気で軍が攻撃の構えを見せるのは、撤退の準備をしているのである。

相手を油断させたいときには、窮迫した状況でもないのに和睦を懇願して来る。会戦を決意したときには、伝令が慌ただしく走りまわり、各部隊を整列させている。こちらを誘い出したいときには、中途半端な攻撃を仕掛けてくる。勝つためには各種の兆候から、ライバルの意図や実情を探り出す能力が求められる。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 孫氏の兵法』 監修：島崎晋