お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が14日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。80年代のフジテレビの派閥争いについて言及した。

今放送のゲストはココリコ田中直樹（54）と遠藤章造（54）。リスナーから「とんねるずさんの番組は出づらかったんでしょうか」と質問され、遠藤は「いや、そんなのはないよね」と返答。田中直は「派閥みたいな、班はありましたけどね」と語った。

太田は「とんねるずは港（浩一）班だったから」とフジテレビ前社長の港浩一氏の名前を挙げた。「港さんと横澤（彪）さんで派閥があったから。フジテレビの第2制作の派閥はあったんですよ、ひょうきん族の」と説明。横澤彪氏は80年代のフジの名物番組「オレたちひょうきん族」のプロデューサーを務めていた。

太田は「とんねるずは1組でバーッと行って。『おにゃんこ』（夕やけニャンニャン）とか『オールナイトフジ』」と語り、「『ひょうきん族』は三宅（恵介）さんとか。ひょうきんディレクターズは横澤班だった。とんねるずだけは港班で、そこがバチバチやってた」と当時を回想。

太田が続けて「俺も学生だった頃に、とんねるずが1回『ひょうきん族』が出た時がある」と語ると、遠藤は「覚えてる。（石橋貴明に対し）上からゴミとかバンバン投げられてみたいなんは、僕も見ててすごいことすんなと」と反応。太田は「えげつないんですよ。あれつぶしなんですよ。若手のイキのいいのが出てきたら全部それを…貴さんが何も暴れられなかったのを見て、怖いなと」と語った。

太田は石橋にその当時の話を聞いたといい「あとで貴さんに聞いたら『あれ、やられたなぁ』『やってくるんだね』って」と石橋のものまねで再現し、ラジオブース内の爆笑を誘った。