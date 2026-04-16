グラビアアイドル芸人の高田千尋（41）が16日、自身のインスタグラムを更新。「よんぴんになりました」と41歳の誕生日を迎えたことを報告した。

「よんまるの1年は楽しかったぁぁあああ！！！ なので去年より楽しく過ごす事が一番の目標です」とつづり、女優としてドラマ出演した和服姿や、芸人としてのライブ姿、競輪の仕事で優勝カップを抱える姿、アイスやハンバーガーを食べるオフショットに加え、ビキニ水着姿でのダイビングショットなど、40歳の思い出を投稿した。

41歳の意気込みも「変わらず競輪を中心に本業のお仕事ももちろん頑張りつつ！！！（今年は現地に行く事多いので楽しみだ）去年のドラマのような、新たな仕事があったらしっかり向き合って頑張りたいなと思ってます そんでちゃんと合間でたーーーくさん旅行もして潜りにも行くっ あと推し活も今年はより一層楽しむぞ」と記した。

さらに「配信ではちょこちょこお話してましたが4月からずーーーっと働いてみたかたった業種で働き始めまして（15年ぶりぐらいにアルバイトのサイトから申込して面接うけてみたり。あの頃はタウンワーク1択だったけど今は色んなサイトがあって、より簡単に応募できちゃうのね）一番の親友的な戦友的な子が、頼もしく動き回ってる姿に感化され動けるうちに動いてみよう！やってみよう！！と。あとその子や信頼してる従兄弟に『ちひろは色んなことできるバイタリティがあるから今のままじゃもったいない』って言われて、それが結構響いちゃって だから今年はたっくさん学ぶ年にしたいなと思います（今年来年は大殺界なんだけどね）」と新たな挑戦にも進む。

最後は「あととにかく健康ね。これは生きてる限り永遠の目標 よんぴんの高田千尋もよろしくお願い致します」と締めた。

ファンやフォロワーからも祝福の声に加え「笑顔がとても素敵」「色んな事挑戦していてすごい」「最高で最幸な一年になりますように」などのコメントが寄せられている。

高田は青森市出身で、明星大在学時から、青森東高同級生の高坂友衣とお笑いコンビを結成して活動してきた。ファンや芸人仲間の間では「隠れ巨乳」と評判だったため、30歳からグラビアを始め、16年3月25日に自身初となるグラビアDVD「BURN」を発売。その後もセクシーショット満載のイメージビデオなどを発売し、あどけない顔のFカップボディーを水着やランジェリーショットで披露してきた。21年にお笑いコンビ「ばーん」解散後はピンでのグラビア芸人や、ものまね芸人としても活動を継続し、ものまね専用のインスタグラムアカウントも持つ。レパートリーは中川翔子、石原さとみ、山口智子など。競輪番組などにも出演。自身のSNSでは競輪番組や、水着などのプライベート写真なども投稿している。特技はソフトテニス、バドミントン。趣味はフットサル、格闘技観戦。身長162センチ。血液型AB。