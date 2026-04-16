１６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５８円７３銭前後と前日の午後５時時点に比べ２０銭程度のドル安・円高で推移している。



１５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円００銭前後と前日に比べ２０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米原油先物相場が強含みとなったことや、米長期金利の上昇を手掛かりに一時１５９円１５銭まで上伸した。



ただ、この日の東京市場はドル売り・円買いがやや優勢となっている。一部で「米国とイランは、来週に期限が切れる停戦について２週間の延長を検討している」と報じられており、「有事のドル買い」で積み上がったドル買い・円売りの持ち高を解消する動きが出やすくなっているもよう。また、片山さつき財務相が１５日にベッセント米財務長官と会談したことで協調介入が意識されている面もあるようで、午前９時００分ごろには１５８円７０銭台に軟化した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１８０８ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００２０ドル強のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８７円４２銭前後と同１０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS