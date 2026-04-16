ブロードマインド<7343.T>が３日ぶりに反発している。１５日の取引終了後に集計中の２６年３月期の連結業績について、営業利益が従来予想の５億７５００万円から６億４４００万円（前の期比３９．７％増）へ、純利益が３億４０００万円から３億８５００万円（同２．２倍）へ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されている。



出口価格の引き下げによる早期売却を回避し計画した利益水準を確保するために、第４四半期に予定していた複数の販売用不動産物件の売却時期を２７年３月期へ変更したことで、売上高は５９億４０００万円から５２億６６００万円（同１１．７％減）へ下振れた。ただ、当該物件は売却完了まで継続して賃料収入を計上し収益性は維持されているほか、主力のオンライン営業組織による成長は堅調なことから、利益は上振れたとしている。なお、利益の上振れに伴い、期末一括配当予想を６０円から６５円へ引き上げた。



出所：MINKABU PRESS