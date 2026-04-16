　UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準々決勝第2戦2日目が15日に行われ、ベスト4に進出するチームが決まった。

　バイエルンはホームにレアル・マドリーを迎え、激しい打ち合いの末に4-3で勝利。2試合合計6-4で2大会ぶりに4強入りを果たした。

　アーセナルは本拠地でスポルティングとスコアレスドローに終わり、2戦合計1-0で2年連続のベスト4へ。スポルティングのMF守田英正はスタメン出場し、後半32分までプレーした。

　この結果、準決勝では昨季王者パリSGとバイエルン、アトレティコ・マドリーとアーセナルが激突。第1戦は28日と29日、第2戦は5月5日と6日に開催される。

以下、試合結果&今後の日程

【準々決勝】

[第2戦]

4月14日(火)

☆A・マドリー 1-2 バルセロナ

※2戦合計3-2でA・マドリーが勝利

リバプール 0-2 パリSG☆

※2戦合計4-0でパリSGが勝利

4月15日(水)

☆バイエルン 4-3 R・マドリー

※2戦合計6-4でバイエルンが勝利

☆アーセナル 0-0 スポルティング

※2戦合計1-0でアーセナルが勝利

【準決勝】

[第1戦]

4月28日(火)

パリSG 28:00 バイエルン

4月29日(水)

A・マドリー 28:00 アーセナル

[第2戦]

5月5日(火)

アーセナル 28:00 A・マドリー

5月6日(水)

バイエルン 28:00 パリSG

【決勝】

5月30日(土)、ブダペスト

※試合時間は日本時間