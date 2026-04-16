CLベスト4が決定! 王者パリSGはファイナル進出を懸けてバイエルンと激突:CL準々決勝第2戦2日目
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準々決勝第2戦2日目が15日に行われ、ベスト4に進出するチームが決まった。
バイエルンはホームにレアル・マドリーを迎え、激しい打ち合いの末に4-3で勝利。2試合合計6-4で2大会ぶりに4強入りを果たした。
アーセナルは本拠地でスポルティングとスコアレスドローに終わり、2戦合計1-0で2年連続のベスト4へ。スポルティングのMF守田英正はスタメン出場し、後半32分までプレーした。
この結果、準決勝では昨季王者パリSGとバイエルン、アトレティコ・マドリーとアーセナルが激突。第1戦は28日と29日、第2戦は5月5日と6日に開催される。
以下、試合結果&今後の日程
【準々決勝】
[第2戦]
4月14日(火)
☆A・マドリー 1-2 バルセロナ
※2戦合計3-2でA・マドリーが勝利
リバプール 0-2 パリSG☆
※2戦合計4-0でパリSGが勝利
4月15日(水)
☆バイエルン 4-3 R・マドリー
※2戦合計6-4でバイエルンが勝利
☆アーセナル 0-0 スポルティング
※2戦合計1-0でアーセナルが勝利
【準決勝】
[第1戦]
4月28日(火)
パリSG 28:00 バイエルン
4月29日(水)
A・マドリー 28:00 アーセナル
[第2戦]
5月5日(火)
アーセナル 28:00 A・マドリー
5月6日(水)
バイエルン 28:00 パリSG
【決勝】
5月30日(土)、ブダペスト
※試合時間は日本時間
バイエルンはホームにレアル・マドリーを迎え、激しい打ち合いの末に4-3で勝利。2試合合計6-4で2大会ぶりに4強入りを果たした。
アーセナルは本拠地でスポルティングとスコアレスドローに終わり、2戦合計1-0で2年連続のベスト4へ。スポルティングのMF守田英正はスタメン出場し、後半32分までプレーした。
以下、試合結果&今後の日程
【準々決勝】
[第2戦]
4月14日(火)
☆A・マドリー 1-2 バルセロナ
※2戦合計3-2でA・マドリーが勝利
リバプール 0-2 パリSG☆
※2戦合計4-0でパリSGが勝利
4月15日(水)
☆バイエルン 4-3 R・マドリー
※2戦合計6-4でバイエルンが勝利
☆アーセナル 0-0 スポルティング
※2戦合計1-0でアーセナルが勝利
【準決勝】
[第1戦]
4月28日(火)
パリSG 28:00 バイエルン
4月29日(水)
A・マドリー 28:00 アーセナル
[第2戦]
5月5日(火)
アーセナル 28:00 A・マドリー
5月6日(水)
バイエルン 28:00 パリSG
【決勝】
5月30日(土)、ブダペスト
※試合時間は日本時間