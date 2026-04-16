取手競輪場のF1は15日、2日目を終えた。

今節での引退を表明している岩崎ゆみこ（30＝茨城）はガールズ6Rに出場。捲った寺崎舞織を懸命に追走。これをかわし、最後は村田奈穂の追い上げを退け、見事に白星を手にした。

5Rでは夫の北野良栄が勝っており、これも力になったか。「誰かの後ろで後悔したくないから先行と決めていたけど舞織ちゃんだったら別。後ろで駄目でも満足なので。まず3番手を取れて、舞織ちゃんが上がってきたから、ぜひお願いしますと思って。ちぎれたから危なかったけど、いいスピードで行けた。“ゆみこしか買ってない！”というお客さんの声が聞こえた。本当に良かった」

地元でしか得られない勇気を味方につけて決勝へ。「本当に現役ラスト。だけど無茶苦茶なことはしないように。勝負権があるように考えますが、強い人もいっぱいいる。いい位置を取れれば…。まあまあ、悔いのないようにという感じのコメントで」

岩崎の人柄が伝わってくる素直で実直な言葉。6年9カ月の選手生活の締めくくりは午後3時10分の決勝。ファンの声がすぐ届く大外7枠からのスタートで現役に別れを告げる。