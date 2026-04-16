ゴールドウインは、同社が展開するスイムウエアブランド「Speedo（スピード）」より、「星のカービィ」とのコラボレーション第2弾のアイテムの先行予約を「Goldwin Online Store」にて4月15日より開始する。価格は1,980円から。なお、4月24日からは、「Goldwin Online Store」およびSpeedo取扱店舗（一部店舗を除く）にて発売される。

今回のコレクションでは、日々プールでトレーニングに励む学生やアクティブスイマーをサポートする、練習用スイムウエアコレクション「TurnS（ターンズ）」カテゴリーから、高い耐塩素性・4WAYストレッチ性に加え、透けにくく安心感のある厚みと柔らかな風合いの環境配慮型素材「ENDURANCE ECO（エンデュランス・エコ）」を採用したメンズボックス、レディーススーツ、レディースニースキン、ジュニアスイマー向けガールズスーツ、ボーイズハーフボックスを展開。小物はプールシーンに欠かせないメッシュキャップ、Speedoならではのウォータープルーフポーチがラインナップされている。

ゲーム特有のデジタルドット画にてデザインされたSpeedoオリジナル協業グラフィックスは、ゲーム中に登場するカービィのさまざまな表情が楽しめる、レトロゲームの総柄デザインとなっている。

□「Goldwin Online Store」内特設のページ

主な展開アイテム

Kirby Dot Block TurnS Box（ST52602）

価格：7,700円

カラー：MT（マルチ）/BL（ブルー）/PN（ピンク）

サイズ：S、M、L

Kirby Dot Block Crochet TurnS Suit（STW02602）

価格：11,440円

カラー：MT（マルチ）/BL（ブルー）/PN（ピンク）

サイズ：S、M、L

Kirby Dot Block TurnS Kneeskin（STW12602）

価格：14,960円

カラー：MT（マルチ）/BL（ブルー）/PN（ピンク）

サイズ：S、M、L

Kirby Dot Block TurnS Half Box（STB52602）

価格：7,590円

カラー：MT（マルチ）/BL（ブルー）/PN（ピンク）

サイズ：130、140、150

Kirby Dot Block TurnS Suit（STG02602）

価格：10,780円

カラー：MT（マルチ）/BL（ブルー）/PN（ピンク）

サイズ：130、140、150

Kirby Dot Block Mesh Cap（SE12602）

価格：1,980円

カラー：MT（マルチ）/BL（ブルー）/PN（ピンク）

サイズ：M、L

Kirby Dot Block Water Proof M（SE22609）

価格：4,400円

カラー：MT（マルチ）/BL（ブルー）/PN（ピンク）

サイズ：M（240×120×140[幅×高さ×奥行]）約5L

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