U-20女子アジアカップ

女子サッカーU-20日本代表は15日、タイで行われているAFC U-20女子アジアカップの準決勝を戦い、中国に2-0で勝利。5大会連続の決勝進出を決めた。“飛び級”の17歳・福島望愛が1ゴール1アシストの大活躍。特に距離のある地点から豪快に決めた直接フリーキック（FK）は、ファンに衝撃を与えている。

開始5分、福島の巧みなスルーパスから板村真央が冷静に決めて、1点を先制した日本。圧巻だったのは前半24分だ。ゴールまで約25メートルの地点からの右FK。17歳ながらキッカーを任された福島は、狙いすまして右足を振りぬく。放たれたボールは鋭く弧を描き、GKの手前でバウンド。そのままゴール右隅に吸い込まれた。

今大会5点目となる衝撃ゴラッソに、チームメイトたちが駆け寄り祝福すると、福島の笑顔がはじけた。中継したDAZNの日本版公式Xが「ワンダーガールのFK弾 福島望愛が直接FKを沈めた 大ブレイク中の福島が今大会5ゴール目！」として動画を投稿すると、ファンからも称賛の声が相次いだ。

「低い弾道でこれだけのスピード出しながらしっかり曲げて隅にぶち込むのは技術」

「そこから決めるのか！？ 女子に中村俊輔クラス出てきちゃったかな」

「この子まだ17歳なんよ…」

「サムライブルーのFKも任せたらどうか」

「この子はA代表にもすぐ来るはず」

「女子の脚力ではない感じ 凄い選手だわ」

「日本の至宝 将来のエース」

「女子でこの距離をこのスピードで狙ってこれるのすごいな」

「なんか次々すごい子が出てくるぞ！」

2大会ぶり7度目の優勝を目指す日本は、18日の決勝で北朝鮮と対戦する。



（THE ANSWER編集部）