記事ポイント 青葉こころのクリニックが「3分の早歩き」を軸にした『脳の再起動』メソッドの啓発を始めます。鈴木宏医師が乳酸に着目した運動療法をもとに、五月病対策やうつ病治療の新たな選択肢を紹介します。Meiji Seikaファルマ主催の講演会で、全国の精神科医などに向けた講演も予定されています。 青葉こころのクリニックが「3分の早歩き」を軸にした『脳の再起動』メソッドの啓発を始めます。鈴木宏医師が乳酸に着目した運動療法をもとに、五月病対策やうつ病治療の新たな選択肢を紹介します。Meiji Seikaファルマ主催の講演会で、全国の精神科医などに向けた講演も予定されています。

青葉こころのクリニックは、ゴールデンウィーク明けに増えやすい五月病に向けて、誰でも実践しやすい「3分の早歩き」を中心にした『脳の再起動』メソッドを提案します。

鈴木宏医師は、乳酸が脳のパフォーマンス向上に関わる可能性に着目し、薬に頼りすぎない新しい運動習慣を発信します。

青葉こころのクリニック「脳の再起動メソッド」

提案主体：青葉こころのクリニック所在地：東京都豊島区院長：鈴木 宏中核メソッド：3分の早歩き（インターバル速歩）対象：五月病対策、うつ病治療の運動療法への関心がある人講演予定：2026年6月下旬（仮日程）講演会主催：Meiji Seikaファルマ

青葉こころのクリニックは、筋収縮で生じる乳酸を活用した科学的運動療法として、『脳の再起動』メソッドの啓発を本格化します。

鈴木宏医師は、現代ビジネスやYahoo!ニュースでも注目された知見をもとに、行動変容につながる実践法をわかりやすく紹介します。

実体験

鈴木宏医師は、学年470人中460番台から医学部に現役合格した経験や、医師とキックボクサーを両立した日々を通じて、運動が脳と心を支える実感を深めています。

鈴木宏医師は、その体験を精神医学と運動生理学の視点で捉え直し、日常生活に取り入れやすい方法としてインターバル速歩にたどり着いています。

実践方法

内容：3分間のややきつい早歩きと3分間のゆっくり歩きを交互に実施基本回数：1日5セット基本頻度：週4日目安：週あたり合計20セット強度の目安：息が弾むが会話はできる程度科学的強度：最大酸素摂取量の70％

インターバル速歩は、通勤や買い物の途中でも取り入れやすく、短時間で続けやすい点が魅力です。

インターバル速歩は、日々の生活の中で脳機能の回復を目指せる運動法として活用できます。

講演予定

Meiji Seikaファルマ主催の講演会は、全国の精神科医などを対象に、うつ病の運動療法の基本を伝える内容で予定されています。

鈴木宏医師は、精神医学と運動生理学を融合させた「科学的な運動処方」をテーマに講演します。

鈴木宏「プロフィール」

氏名：鈴木 宏肩書：精神科医・医学博士所属：青葉こころのクリニック院長経歴：元NJKF日本ウェルター級王者出身大学：福島県立医科大学著書：『ドクター・キック』（三五館シンシャ）研究テーマ：運動によるうつ病の改善

鈴木宏医師は、診療と研究を重ねながら、うつ病の運動療法の実践と発信を続けています。

青葉こころのクリニックは、身近な歩行習慣を通じて心の不調に向き合う新しい選択肢を広げます。

鈴木宏医師の提案は、特別な器具や長い運動時間がなくても始めやすい点が特徴です。

五月病対策や心身のコンディション管理に関心がある人にとって、取り入れやすい方法として注目できます。

青葉こころのクリニックが提案する『脳の再起動』メソッドの紹介でした。

よくある質問

Q. インターバル速歩はどのように行いますか？

A. インターバル速歩は、3分間のややきつい早歩きと3分間のゆっくり歩きを交互に繰り返す運動法です。

Q. インターバル速歩はどのくらい続けるとよいですか？

A. インターバル速歩は、1日5セットを週4日が基本ですが、週合計20セットを目安に小分けで続ける方法もできます。

Q. 運動を始める前に注意することはありますか？

A. 通院中の人は、過剰な運動で症状が悪化する場合があるため、主治医に相談してから取り入れることが案内されています。

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