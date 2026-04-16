佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の16日の天気をお伝えします。



「中山大藤まつり」

福岡県柳川市の中山熊野神社で「中山大藤まつり」が始まりました。石橋にかかる藤の花のアーチが圧巻です。県指定の天然記念物で樹齢300年以上とされる大藤は現在、三分から四分咲きです。見頃は4月20日ごろの見込みです。



「天気の予想」

久しぶりに晴れるでしょう。朝に雲の多いところも次第にとれて、午前のうちからよく晴れそうです。洗濯物は外に干せますが、風が強く吹くので飛ばされないよう、しっかり留めるようにしましょう。



「傘は必要なのかどうなのか？」

しばらく傘が手放せない日が続いていましたが、雨具の出番はありません。



「気温はどうなのか？」

最高気温は前日よりも大きく上がります。福岡市や北九州市は21℃、佐賀市は24℃でしょう。筑後地方では夏日が予想されています。久留米市は25℃、大牟田市は27℃と6月並みの予想で、季節外れの暑さになりそうです。



「なのか間予報」

金曜日は天気下り坂です。夜には小雨がぱらつくかもしれません。土曜日は雨が降りますが、強まることはないでしょう。日曜日以降は日差しが届く日が多く、気温が上がります。福岡市でも夏日になることがありそうです。この先は気温の変化にもご注意ください。