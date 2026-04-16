香りと雑貨で整う暮らし提案！ moado「公式オンラインショップ」

記事ポイント moado公式オンラインショップがオープンし、精油や入浴料、トートバッグを購入できます。moado 3set aromaは3種の香りを単品でも重ね使いでも楽しめます。オープン記念で500円OFFクーポンと母の日限定ラッピングを用意しています。 moado公式オンラインショップがオープンし、精油や入浴料、トートバッグを購入できます。moado 3set aromaは3種の香りを単品でも重ね使いでも楽しめます。オープン記念で500円OFFクーポンと母の日限定ラッピングを用意しています。

ライフスタイルブランド「moado」は、公式オンラインショップをオープンしています。

公式オンラインショップは、暮らしに寄り添うオリジナルアイテムを自宅から選べる販売サイトです。

moado「公式オンラインショップ」

オープン日：2026年4月15日取扱商品：精油／入浴料／トートバッグ ほか生活雑貨

moadoは、「好きがふえる、毎日を」をコンセプトにしたライフスタイルブランドです。

公式オンラインショップは、商品の販売に加えて、特集や読み物を通じて季節の暮らしに寄り添う情報も届けます。

ブレンドエッセンシャルオイル

商品名：moado 3set aroma もしか - Bergamot & Forest -内容量：10ml価格：税抜3,800円／税込4,180円香りの特徴：柑橘の爽やかさに木々の香りが重なる香り商品名：moado 3set aroma あすも - Lemon & Oceans -内容量：10ml価格：税抜3,800円／税込4,180円香りの特徴：フレッシュなレモンをベースにした前向きな香り商品名：moado 3set aroma どこかで - Orange ＆ Horizon -内容量：10ml価格：税抜3,800円／税込4,180円香りの特徴：オレンジをベースにした寄り添う香り

moado 3set aromaは、気分や過ごし方に合わせて香りを選べるブレンドエッセンシャルオイルです。

moado 3set aromaは、単品使いでも重ね使いでも楽しめるため、日常にさりげない変化を加えます。

入浴料

商品名：湯っくりおやこ まいにち湯 ガーデニアの香り内容量：30g価格：税抜360円／税込396円肌あたりのやさしいお湯と、すっきりした甘さの香り商品名：湯っくりおやこ おいわい湯 しょうぶの日内容量：30g価格：税抜360円／税込396円こどもの日をイメージした花しょうぶの香り

湯っくりおやこシリーズは、親子のおふろ時間に寄り添うやさしい香りの入浴料です。

湯っくりおやこシリーズは、家族で過ごす一日の終わりに安心感のある時間を演出します。

トートバッグ

商品名：6号帆布トート Sサイズカラー：キナリ×moadoオレンジ／moadoオレンジ／ダスティーブルー／ブルーグレー価格：税抜6,000円／税込6,600円

6号帆布トート Sサイズは、近所への外出や散歩に使いやすいコンパクトなバッグです。

6号帆布トート Sサイズは、スマートフォンや財布などの必需品をすっきり持ち運べます。

商品名：6号帆布トート Lサイズカラー：キナリ×moadoオレンジ／moadoオレンジ×ベージュ／キナリ×ダスティーブルー／ダスティーブルー×ブルーグレー価格：税抜12,000円／税込13,200円仕様：パソコンポケット、日傘用ポケット、ペットボトル用ポケット付き

6号帆布トート Lサイズは、丈夫な6号帆布を使った自立しやすいバッグです。

6号帆布トート Lサイズは、通勤や外出に必要な荷物を整理しやすい仕様です。

moado「オープン記念キャンペーン」

内容：moado公式オンラインショップで使える500円OFFクーポンを配布期間：2026年4月15日〜5月12日

オープン記念キャンペーンは、初回の買い物を始めやすくする特典です。

オープン記念キャンペーンは、気になるアイテムをお得に試したい人に向いています。

母の日限定ラッピング

内容：ピンクリボンと母の日専用タグを使った限定ラッピング期間：2026年4月15日〜5月12日

母の日限定ギフトラッピングキャンペーンは、贈り物を華やかに演出できるサービスです。

母の日限定ギフトラッピングキャンペーンは、感謝の気持ちを伝えるギフト需要に合わせて利用できます。

moado公式オンラインショップは、香りや入浴料、バッグなど暮らしに寄り添うアイテムをまとめて選べる場です。

moado公式オンラインショップは、商品選びとあわせてブランドの世界観や暮らしのヒントも楽しめます。

moado公式オンラインショップは、オープン記念キャンペーンや母の日向けサービスも用意しています。

ライフスタイルブランド moadoの公式オンラインショップの紹介でした。

よくある質問

Q. moado公式オンラインショップでは何を購入できますか？

A. moado公式オンラインショップでは、精油、入浴料、トートバッグ、生活雑貨などを購入できます。

Q. 500円OFFクーポンはいつまで使えますか？

A. 500円OFFクーポンの配布期間は2026年4月15日から5月12日までです。

Q. 母の日限定ラッピングはどんな内容ですか？

A. 母の日限定ラッピングは、ピンクリボンと母の日専用タグを使った期間限定のギフトラッピングです。

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