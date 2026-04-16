記事ポイント AdXpandが広告運用の内製化を支援する新プランを開始AdXpandが初期構築代行と自動運用機能で社内運用を進めやすくするAdXpandが月額5万円から導入できる料金体系を用意する AdXpandが広告運用の内製化を支援する新プランを開始AdXpandが初期構築代行と自動運用機能で社内運用を進めやすくするAdXpandが月額5万円から導入できる料金体系を用意する

AdXpandが広告運用の内製化を支援する「内製化支援プラン」の提供を開始しています。

AdXpandが初期構築の代行と日々の運用自動化を組み合わせ、専門知識がない企業でも自社で広告運用しやすい体制を整えています。

AdXpand「内製化支援プラン」

サービス名：AdXpand提供開始発表日：2026年4月15日提供会社：株式会社ソアー・マーケティング

AdXpandが広告クリエイティブの生成から入稿、成果に応じた精査と差し替えまでを一連で支援します。

内製化支援プランが広告アカウント設計や計測環境構築も含めて立ち上げを後押しします。

背景

広告運用の内製化が代理店手数料や制作コストを抑えながら広告効果を高めたい企業の需要に応える手段になっています。

広告運用の初期構築や日々のクリエイティブ管理が社内運用の大きな負担になっています。

初期構築サポート

対応内容：アカウント構成設計対応内容：計測環境整備対応内容：広告アカウント開設対応内容：研修動画提供対応内容：配信施策の全体計画案策定

内製化支援プランが広告運用で負荷の高い初期設定をグーグル出身者の支援で進めます。

AdXpandが社内で広告運用を始めるための準備をまとめて支えます。

自動運用機能

AdXpandが成果の出るテンプレートを使ったバナー作成と1クリック入稿に対応します。

AdXpandが広告パフォーマンスを一定期間ごとに自動精査し、成果の低い広告停止と新クリエイティブへの差し替えを進めます。

料金プラン

ツール費用：月額5万円（1アカウント）自動精査費用：月額5万円伴走支援費用：月額5万円初期構築費用：10万円広告アカウント保有時の初期構築費用：0円フルサポート料金：初期10万円、月額15万円

料金プランが必要な機能だけを選んで導入できる柔軟な構成を用意しています。

フルサポート体制が低コストで社内に広告運用体制を作りやすくします。

今後の展望

AdXpandがクリエイティブ運用の再現性を高め、属人化しにくい広告運用を目指します。

ソアー・マーケティングが企業ごとにノウハウを社内へ蓄積しながら事業成長につなげる環境づくりを進めます。

AdXpandが初期構築支援と運用自動化を組み合わせ、社内で広告運用したい企業に導入しやすい選択肢を広げています。

料金体系が必要な範囲から始めやすく、段階的に活用しやすい点も魅力です。

広告運用の負担を抑えながら成果改善を目指せるAdXpandの紹介でした。

よくある質問

Q. AdXpandの内製化支援プランでは何を支援しますか？

A. AdXpandの内製化支援プランは、広告アカウント設計や計測環境構築などの初期構築と、バナー作成後の入稿や自動精査までを支援します。

Q. AdXpandの料金はいくらから利用できますか？

A. AdXpandはツール費用の月額5万円から利用でき、機能を組み合わせたフルサポートでは初期10万円、月額15万円で利用できます。

Q. AdXpandはどんな企業に向いていますか？

A. AdXpandは代理店任せではなく自社で広告運用したい企業や、運用負荷を抑えながら成果改善を目指したい企業に向いています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 自社広告運用の近道！ AdXpand「内製化支援プラン」 appeared first on Dtimes.