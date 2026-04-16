うなぎと蕎麦の限定セット！ 清修庵「イオンモール京都桂川店」

記事ポイント 京都の老舗蕎麦店「京都・嵐山 清修庵」がイオンモール京都桂川に新規オープン。オープンから1カ月間はうなぎ丼とそばのセットを特別価格で提供。国産素材や店内手づくりの豆富にこだわる味を京都駅近くの商業施設で楽しめる。 京都の老舗蕎麦店「京都・嵐山 清修庵」がイオンモール京都桂川に新規オープン。オープンから1カ月間はうなぎ丼とそばのセットを特別価格で提供。国産素材や店内手づくりの豆富にこだわる味を京都駅近くの商業施設で楽しめる。

京都の老舗蕎麦店「京都・嵐山 清修庵」が、イオンモール京都桂川レストラン街に新店舗をオープンします。

新店舗は3年ぶりの出店で、買い物の途中にそばやうどんをゆっくり味わえる場所です。

清修庵「イオンモール京都桂川店」

オープン日：2026年4月21日（火）所在地：京都市南区久世高田町376 イオンモール京都桂川2F営業時間：11:00〜22:00（ラストオーダー21:00）席数：46席

新店舗は、イオンモール京都桂川のレストラン街で清修庵の味を楽しめる店舗です。

出店は地元京都の商業施設からそば店の要望を受けて実現しています。

店舗空間

店舗内観は、落ち着いて食事を楽しみやすい空間です。

店づくりは京都らしさとくつろぎを意識し、四季の彩りを感じやすい雰囲気を大切にしています。

オープン記念メニュー

実施期間：オープン日から1カ月間実施店舗：イオンモール京都桂川店限定ミニうなぎ丼とざるそばセット：税込1,380円（通常税込1,738円）ミニうなぎ丼とおろし蕎麦セット：税込1,580円（通常税込1,903円）

オープン記念メニューは、うなぎ丼とそばを一緒に味わえるお得なセットです。

特別価格は新店舗限定なので、開業直後の来店で楽しみやすい内容です。

素材のこだわり

清修庵のそばは国産そば粉を使い、うどんは国産小麦粉を使います。

豆富は国産大豆の豆乳を使って毎日店内で手づくりし、出汁は厳選した昆布や鰹節で無添加、無着色に仕上げています。

京都の老舗蕎麦店の新店舗は、買い物の合間に立ち寄りやすい立地で本格的な味を楽しめるのが魅力です。

オープン記念メニューは、期間限定の価格で清修庵の人気セットを味わえます。

落ち着いた店内は、家族や友人とゆっくり食事をしたいときにも便利です。

京都・嵐山 清修庵 イオンモール京都桂川店の紹介でした。

よくある質問

Q. 京都・嵐山 清修庵 イオンモール京都桂川店はいつオープンしますか？

A. 京都・嵐山 清修庵 イオンモール京都桂川店は2026年4月21日（火）にオープンします。

Q. オープン記念メニューはどこで利用できますか？

A. オープン記念メニューはイオンモール京都桂川店のみで利用できます。

Q. 京都・嵐山 清修庵ではどんな素材にこだわっていますか？

A. 京都・嵐山 清修庵は国産そば粉、国産小麦粉、国産大豆の豆乳、厳選した昆布や鰹節などにこだわっています。

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