大風速と超軽量の両立！ Re・De「Re・De Hairdry+」

記事ポイント Re・De Hairdry+は風速52m/sと約280gを両立したヘアドライヤーです。Re・De Hairdry+は5つのモードとマイナスイオンで髪を美しく整えます。専用オプションパーツはディフューザーとワイドノズルの2種を同時発売します。 Re・De Hairdry+は風速52m/sと約280gを両立したヘアドライヤーです。Re・De Hairdry+は5つのモードとマイナスイオンで髪を美しく整えます。専用オプションパーツはディフューザーとワイドノズルの2種を同時発売します。

Re・De Hairdry+は業界トップクラスの風速52m/sとリンゴ1個分の軽さを両立した新モデルです。

Re・De Hairdry+は毎日のヘアドライを速く心地よくしたい方に向けて登場します。

Re・De「Re・De Hairdry+」

発売日：2026年4月17日商品名：Re・De Hairdry+（リデヘアドライ プラス）型番：DR02A価格：25,800円（税込）カラー：WHITE、BLACK、HYGGE GRAYサイズ：約W38×D185×H170mm（本体）、約W72×D117×H168mm（スタンド）質量：約280g（本体、ノズル・ケーブル含まず）、約310g（スタンド）定格電圧：AC100V-240V内容品：本体、ノズル、スタンド、トラベルポーチ、クイックガイド、取扱説明書（保証書付）販売場所：Re・De公式オンラインストア、PIXELA GROUP Shop Amazon店、全国の主要家電量販店

Re・De Hairdry+はスリムな筒型デザインに大風速と軽量性をまとめ、持ちやすさと乾かしやすさを両立します。

Re・De Hairdry+は旅行や毎日のヘアセットでも扱いやすく、使う時間の負担を減らします。

速乾テクノロジー

風量：4.5m3/min風速：52m/sAirflow Control Nozzle搭載

Airflow Control Nozzleは髪の根元までパワフルな風を届け、スピーディーなドライをかなえます。

自動メンテナンス

自動メンテナンス機能は吸気口から風を吐き出してホコリやごみを取り除き、お手入れの手間を抑えます。

ヘアケア機能

5つのモードはシーンに合わせて使い分けられ、GROWやSTANDなど毎日のケアに合わせた使い方ができます。

マイナスイオンは静電気を抑え、うるおいのある髪に整えます。

専用オプションパーツ

商品名：Re・De Hairdry専用ディフューザー / Re・De Hairdry専用ワイドノズル型番：DRD01A / DRWN01A価格：各2,000円（税込）対応機種：Re・De Hairdry+、Re・De Hairdry

ディフューザーは風を分散させてふんわり乾かし、パーマヘアやウェーブヘアの仕上げに役立ちます。

ワイドノズルは広範囲に風を集め、ブラシを使ったスタイリングをしやすくします。

ブランド情報

A-Stageは速乾性、軽さ、使いやすさ、メンテナンス性を見直し、毎日使いやすい1台としてRe・De Hairdry+を開発します。

Re・Deは心地をリデザインするウェルネスブランドとして、暮らしに寄り添う家電を展開します。

Re・De Hairdry+は速く乾かしたい方や、軽いドライヤーを探している方に向いた新製品です。

専用アタッチメントは髪型や仕上がりに合わせた使い分けができます。

販売先は公式オンラインストアやAmazon店、全国の主要家電量販店です。

Re・De Hairdry+の紹介でした。

よくある質問

Q. Re・De Hairdry+はいつ発売されますか？

A. Re・De Hairdry+は2026年4月17日に発売されます。

Q. Re・De Hairdry+の価格はいくらですか？

A. Re・De Hairdry+の販売価格は25,800円（税込）です。

Q. 専用オプションパーツには何がありますか？

A. 専用オプションパーツはディフューザーとワイドノズルの2種類です。

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