食卓を締める黒の器！ ストウブ「セラミック ダイニングライン マットブラック」

記事ポイント ストウブのセラミック ダイニングラインに新色「マットブラック」が登場します。マットブラックの器が鋳物ほうろう鍋のブラックとそろう食卓を楽しめます。プレートやボウル、マグまで日常使いしやすい全5種を展開します。 ストウブのセラミック ダイニングラインに新色「マットブラック」が登場します。マットブラックの器が鋳物ほうろう鍋のブラックとそろう食卓を楽しめます。プレートやボウル、マグまで日常使いしやすい全5種を展開します。

ストウブのセラミック ダイニングラインに、新色「マットブラック」が登場します。

マットブラックの食器シリーズは、鋳物ほうろう鍋の定番カラー「ブラック」とそろう統一感のある食卓を演出します。

ツヴィリング J.A. ヘンケルス ジャパンは、2026年4月22日からストウブ公式ブランドサイトで販売します。

ストウブ「セラミック ダイニングライン マットブラック」

発売日：2026年4月22日販売元：ツヴィリング J.A. ヘンケルス ジャパン株式会社

セラミック ダイニングライン マットブラックは、ストウブの鋳物ほうろう鍋「ブラック」の色味と質感を表現したコレクションです。

マットブラックの器は、調理後の鍋をそのまま食卓に出すスタイルにもなじみ、料理と器を一体で楽しめます。

質感

マットブラックの表面は、料理の色や質感を引き立てる落ち着いた存在感を備えます。

シンプルなフォルムの食器は、和食にも洋食にも合わせやすく、木製トレイやステンレスカトラリーとも自然に調和します。

テーブルコーディネート

マットブラックのシリーズは、ストウブの鋳物ほうろう鍋「ブラック」と高い親和性を持ちます。

ブラックで統一したテーブルスタイルは、料理、器、空間にまとまりのある印象を生みます。

プレート

15cm：1,760円（税込）／φ157×H18mm／250g20cm：2,420円（税込）／φ209×H19mm／410g22cm：2,750円（税込）／φ227×H20mm／510g26cm：3,410円（税込）／φ268×H23mm／810g

プレート マットブラックは、取り皿に使いやすい15cmからメイン料理向けの26cmまで4サイズをそろえます。

サイズ違いで組み合わせる使い方は、統一感のあるテーブルコーディネートを楽しめます。

ディーププレート

24cm：3,080円（税込）／φ245×H40mm／760g

ディーププレート マットブラック 24cmは、パスタやシチューなど汁気のある料理に使いやすい形です。

深さのある器は、ソースの表情まできれいに見せながら日常使いしやすい1枚です。

オーバルプレート

25cm：3,740円（税込）／W259×L178×H50mm／710g

オーバルプレート マットブラック 25cmは、カレーや盛り合わせに使いやすい楕円形のプレートです。

やわらかな曲線の器は、料理を鮮やかに見せながら食卓に動きのある印象を加えます。

ボウル

10cm：1,760円（税込）／φ107×H61mm／270g12cm：2,420円（税込）／φ128×H70mm／415g

ボウル マットブラックは、デザートや副菜、取り分け用まで使いやすい2サイズを用意します。

丸みのあるフォルムの器は、和洋を問わず幅広い料理になじみます。

マグ

200ml：2,420円（税込）／W105×L78×H78mm／220g350ml：2,750円（税込）／W119×L89×H93mm／310g

マグ マットブラックは、毎日のコーヒータイムに使いやすいシンプルなデザインです。

大小2サイズのマグは、手になじみやすく食卓でも印象的な存在感を見せます。

共通仕様

材質：セラミック対応熱源：電子レンジ対応、直火・オーブン不可食器洗い乾燥機：使用可生産国：中国問い合わせ先：0120-75-7155

セラミックシリーズは、普段の食卓で扱いやすい機能性を備えます。

ギフトとして選びやすいシリーズは、鋳物ほうろう鍋とセットでも楽しめます。

ブランド

ストウブは、フランス北東部アルザスで生まれたクックウェアブランドです。

ストウブのセラミックシリーズは、鋳物ほうろう鍋とそろえて使える色味と質感で、統一感のある食卓づくりに役立ちます。

マットブラックの新色は、料理を引き立てる落ち着いた見た目と日常使いしやすいラインアップが魅力です。

ストウブの食卓を広げるセラミック ダイニングライン「マットブラック」の紹介でした。

よくある質問

Q. ストウブのセラミック ダイニングライン「マットブラック」はいつ発売されますか？

A. ストウブのセラミック ダイニングライン「マットブラック」は2026年4月22日に発売されます。

Q. ストウブのセラミック ダイニングライン「マットブラック」はどこで購入できますか？

A. ストウブのセラミック ダイニングライン「マットブラック」はストウブ公式ブランドサイトで購入できます。

Q. ストウブのセラミック ダイニングライン「マットブラック」はオーブンで使えますか？

A. ストウブのセラミック ダイニングライン「マットブラック」は電子レンジに対応しますが、直火とオーブンには対応しません。

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