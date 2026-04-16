timelesz原嘉孝×橋本将生が語るtimeleszのこれから「“爆発力”を見せられたら」 『TVガイドPERSON』表紙に登場
8人組グループ・timeleszの原嘉孝、橋本将生が、16日発売の『週刊TVガイド関西版2026年5月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.164』（電子版は21日以降順次配信開始）の表紙に登場する。裏表紙は梶裕貴×下野紘が採用されている。
【裏表紙】優しい笑みで微笑みかける梶裕貴＆下野紘が登場
timeleszは、新体制から約1年で2本のレギュラー番組を持ち、ドームツアーは全6公演で約31万人を動員するなど、日ごとに勢いを増す。29日に新アルバム『MOMENTUM』をリリースすることから、グループを代表して原×橋本が表紙＆巻頭特集を飾る。
「この勢いをもっと増していかなきゃいけない」（原）、「強い人たちが集まった時に生まれる“爆発力”を見せられたら」（橋本）と意気込むグループのこれからについてや、「今作は“始まりの1作目”」(原)、「成長を届けられるアルバムになっている」（橋本）と明かす最新アルバムについてなど、たっぷりと話を聞いた。さらに、世界的写真家レスリー・キーとの最旬セッションにも注目だ。
裏表紙＆巻末特集には、今期最注目のアニメ『MAO』(NHK総合)で共演中の梶裕貴×下野紘が登場。“しもかじ”の愛称でファンから人気を博し、交流も深い2人。「下野さんはやっぱり愛されキャラ」(梶)、「梶くんとは凸と凹がうまくかみ合った」(下野)と語る互いの印象についてや、初めてプライベートで旅行をしたという貴重なエピソードを明かす。
そのほか、舞台『リプリー』で主演を務める上田竜也、ニューシングル「ULTRA」をリリースする北山宏光、2度目のソロライブ『GUERRILLA LOVE TOUR 2026 40END』を開催する戸塚祥太、VISIONARY READING『したいとか、したくないとかの話じゃない2026』で朗読劇に初挑戦する河合郁人、『中間淳太の満福台湾ガイド』を刊行する中間淳太、『連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―』(WOWOWプライム・WOWOWオンデマンド)で異色の役柄に挑む伊藤健太郎、舞台『ハムレット』でストレートプレイ初出演にして主演を飾る市川染五郎が、ここでしか見られないスペシャルグラビアを飾っている。
かが屋の加賀翔による撮り下ろし連載のゲストにはぱーてぃーちゃんが登場し、増田貴久の連載「増田ガイドFashion」第18回は“スタジオの裏側”をテーマに撮影するなど、今号も充実のラインナップでお届けする。
【裏表紙】優しい笑みで微笑みかける梶裕貴＆下野紘が登場
timeleszは、新体制から約1年で2本のレギュラー番組を持ち、ドームツアーは全6公演で約31万人を動員するなど、日ごとに勢いを増す。29日に新アルバム『MOMENTUM』をリリースすることから、グループを代表して原×橋本が表紙＆巻頭特集を飾る。
裏表紙＆巻末特集には、今期最注目のアニメ『MAO』(NHK総合)で共演中の梶裕貴×下野紘が登場。“しもかじ”の愛称でファンから人気を博し、交流も深い2人。「下野さんはやっぱり愛されキャラ」(梶)、「梶くんとは凸と凹がうまくかみ合った」(下野)と語る互いの印象についてや、初めてプライベートで旅行をしたという貴重なエピソードを明かす。
そのほか、舞台『リプリー』で主演を務める上田竜也、ニューシングル「ULTRA」をリリースする北山宏光、2度目のソロライブ『GUERRILLA LOVE TOUR 2026 40END』を開催する戸塚祥太、VISIONARY READING『したいとか、したくないとかの話じゃない2026』で朗読劇に初挑戦する河合郁人、『中間淳太の満福台湾ガイド』を刊行する中間淳太、『連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―』(WOWOWプライム・WOWOWオンデマンド)で異色の役柄に挑む伊藤健太郎、舞台『ハムレット』でストレートプレイ初出演にして主演を飾る市川染五郎が、ここでしか見られないスペシャルグラビアを飾っている。
かが屋の加賀翔による撮り下ろし連載のゲストにはぱーてぃーちゃんが登場し、増田貴久の連載「増田ガイドFashion」第18回は“スタジオの裏側”をテーマに撮影するなど、今号も充実のラインナップでお届けする。