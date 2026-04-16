アイドルグループ、#よーよーよーの由良ゆらが、16日までにインスタグラムを更新。グラビアのオフショットを公開した。

発売中の「DOLCE Vol.21」でグラビアを飾っており「『DOLCE』発売ちゅ」と、バスルームで髪をぬらしつつ、水着に上着を羽織るオフショットを公開した。

また、和室でギターを抱える水着ショットや、ランジェリーショットなど、アザーカットも公開されている。

由良は「個人的に、これまでの印象から少し変えてみたくて、ふっくらとしたスタイルになるように増量して撮影に臨みました。アイドル活動を始めてから、引き締まりすぎてきゃしゃスタイルになっていたので、自分の理想に近づけるようにたくさん食べることを意識して、筋トレもして、今の自分にとってベストな状態に仕上げました！ そのスタイルにもぜひ注目していただきたいです！」とアピールしている。

ファンからは「やば！ かわいすぎ」「ドキドキゆらちゃんよき」「名前の通りデザートのようやな！」「ゆらゆらが止まりません」といったコメントが寄せられた。

由良は24年8月にファースト写真集「ゆらドキッ！」を発売するなどグラビアでも活躍中。特技は魚さばき。