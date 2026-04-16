TIFFANY & CO.のハイジュエリー新作♡自然美を纏う春コレクション

自然の美しさをジュエリーで表現した特別なコレクションが登場♡TIFFANY & CO.のハイジュエリー「ブルー ブック2026：ヒドゥン ガーデン」スプリングコレクションは、繊細で幻想的な世界観が魅力。花や蝶など自然のモチーフを再解釈したデザインが、身に纏う人の個性をより引き立ててくれます♪

自然を表現したデザイン♡

本コレクションは「変容」と「再生」をテーマに、自然界の美しさをジュエリーで表現。

バタフライやバード、フラワーモチーフなどを繊細なフォルムで再現し、プラチナや18Kゴールド、ダイヤモンドを用いて立体的に仕上げています。優雅でありながら力強い存在感が特徴です。

THINGS THAT MATTERスイムウェア新作♡大人のための美シルエット水着

希少な宝石の輝き♡

非加熱サファイヤやエメラルド、アクアマリン、ルビーなど、厳選されたジェムストーンを使用。

それぞれの石が持つ色彩と輝きを最大限に引き出し、作品に生命感を与えています。細部までこだわったクラフトマンシップが、ラグジュアリーな魅力を際立たせます。

伝統と革新の融合♡

ティファニーの伝統を受け継ぎながら、現代的なデザインへと昇華。

トランスフォーマブルな仕様でブローチやペンダントとして使えるアイテムもあり、機能性と美しさを両立しています。長い歴史と革新が融合したコレクションです。

心を惹きつける芸術ジュエリー

TIFFANY & CO.のハイジュエリーは、身に纏うだけで特別な気分を演出してくれる芸術作品のような存在♡自然の美しさを感じながら、自分らしい輝きを楽しめるコレクションです。

ぜひその魅力を感じてみてください♪