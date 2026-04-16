ドジャースの救援右腕、ウィル・クライン投手（26）が15日（日本時間16日）、本拠でのメッツ戦前に取材に応じ“ポケモングラブ”について語った。

クラインはウェブ部分にポケモンカードがあしらわれたグラブをクラブハウスの棚に飾り、自身のインスタグラムにも写真を投稿した。

幼少期からポケモンが大好きだといい、棚に置いた青いグラブには一番のお気に入りであるバンギラスのカードがあしらわれている。「好きなポケモンは何か聞かれて、それをもとに作って送ってくれた」と笑い、「こういうのをいくつか持っている」とあくまで使用するのではなく、コレクションとして“ポケモングラブ”を複数持っていると明かした。

クラインがインスタグラムに投稿した“ポケモングラブ”はMLBの公式SNSもすぐさま紹介。「自分が好きなものをこういう形で見てもらえて、それをファンも一緒に楽しんでくれているのは本当にうれしい」と喜んだ。

バンギラスが好きな理由としては「子供の頃に見たポケモンの映画があって、そこでダークボールみたいなものが出てきて、ロケット団がポケモンを捕まえて悪い感じにしてしまう場面があった。そのシーンがすごく印象に残っていて、それ以来ずっと好きなんだ。うまく説明するのは難しいけど、ずっと頭に残っている」と幼少期に見た映画に登場してからと説明した。

ポケモンカードを集めるのも趣味だそうで自動販売機や近所のスーパーなどで購入しようと探しているものの「なかなか、ないね…」と人気なことから入手が困難と残念そうに笑った。

クラインは昨年のブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦で、延長18回まで及んだ死闘で15回から登板し、4回を投げ1安打無失点と力投。チームのサヨナラ勝ちを呼び込んだ。

今季も救援として活躍が期待されており、ここまで5試合に登板して防御率1・17の成績を残している。