ＴＯブックス<500A.T>の主な事業はＩＰ（知的財産）の創出・展開。「メディアミックス戦略の深化」「安定的なＩＰ創出」「他社ＩＰの活用」「海外展開の加速」という４つの成長戦略を推進している。



足もとでは電子書籍販売が想定を上回って推移しているほか、アニメの原作小説やコミックスの販売も好調で、３月１６日には２６年４月期通期の単独業績予想を上方修正。売上高の見通しは従来の１０６億６４００万円から１１０億～１１３億円（前期比１６．７～１９．９％増）に、営業利益の見通しは１４億５００万円から１７億～１９億円（同４７．９～６５．３％増）に引き上げた。



同社は２月１３日にスタンダード市場に新規上場し、今月３日には上場来高値となる３８１５円をつける場面があった。その後は上げ一服商状となっているが、日足チャートでは２５日移動平均線が上昇基調を維持。ＰＥＲが１０倍前後と割高感がないこともあり、押し目は積極的に狙ってみたい。（参）



出所：MINKABU PRESS