ヨシムラ・フード・ホールディングス<2884.T>はストップ安の水準となる前営業日比１５０円安の７５０円でウリ気配となっている。１５日の取引終了後、２６年２月期の連結決算を発表した。売上高が前回予想の５６４億円に対し５７４億８４００万円（前の期比１．１％減）だった一方、営業利益は２８億円から１５億６８００万円（同６２．３％減）に下振れて着地しており、嫌気した売りが出ている。利益面ではホタテ関連事業が前回予想を下回る主因となった。ホタテ貝柱における漁獲量の減少に起因する原価の上昇、ボイルホタテにおける国内市場価格の下落に伴う棚卸資産の評価減などが響いた。また、海外事業もシンガポールの景気減速や海外需要の低迷などの影響で想定に届かなかった。



連結決算の発表にあわせて２７年２月期の通期業績予想を開示。売上高予想は５７５億円（前期比横ばい）、営業利益予想は２０億円（同２７．５％増）とした。ホタテ関連を除く国内事業と海外事業で増収増益を見込む。また、同時に３００株以上２５００株未満を保有する継続保有期間が１年以上の株主に対する優待の拡充を発表した。２７年２月末基準の株主優待により、３００株以上５００株未満を保有する株主にグループ製品２５００円相当（従来は１５００円相当）、５００株以上２５００株未満を保有する株主にグループ製品４０００円相当（同２５００円相当）を贈呈する。



出所：MINKABU PRESS